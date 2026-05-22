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El ajuste de Milei golpea en la Provincia de Buenos Aires y ya hay quienes plantean salir de la coparticipación

Un informe de CEPA dio cuenta de las consecuencias del ajuste en la provincia de Buenos Aires en cuanto a desempleo, caída del poder adquisitivo y precarización laboral. Hay intendentes que plantean que la PBA debería abandonar el régimen.

22 de mayo, 2026 | 00.08

Los indicadores económicos y sociales de la provincia de Buenos Aires, donde habita el 38% de la población del país, muestran los efectos de los dos años y medio de ajuste impulsados por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, que no dan señales de un cambio de rumbo. Hasta febrero se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses y la desocupación trepó al 9,5%, dos puntos por encima del promedio nacional. Los salarios también evolucionaron peor que en el resto del país, mientras que los recursos recibidos por coparticipación cayeron un 4% real en el primer cuatrimestre de 2026. En ese contexto, crecieron los reclamos de los intendentes bonaerenses y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, sostuvo que la Provincia debería abandonar el régimen de coparticipación, una idea que ya había planteado Jorge Ferraresi, de Avellaneda.

El CEPA cuenta con un Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires que, en base a datos oficiales, sigue la evolución de las principales variables bonaerenses y muestra un deterioro sostenido desde noviembre de 2023. En territorio bonaerense viven unos 17,5 millones de personas, de las cuales 11 millones habitan en el Gran Buenos Aires. Tal vez el dato más relevante del informe es que uno de cada tres empleos perdidos en el país correspondió a Buenos Aires. “Esta caída se explica por una combinación de factores, como la flexibilización laboral, la baja en los niveles de actividad de los sectores que traccionan el empleo y el crecimiento de la informalidad”, detalla el trabajo. El relevamiento también advierte sobre niveles “alarmantes” de desempleo juvenil: 16,8% entre las mujeres jóvenes y 16,2% entre los varones jóvenes.

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En cuanto a precios, la inflación acumulada en el GBA entre diciembre de 2023 y abril de 2026 alcanzó el 310,2%, siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional. El impacto resulta todavía más severo al considerar los servicios públicos. Por ejemplo, el transporte acumuló un incremento del 385%. “Para quienes perciben el salario mínimo, el gasto en transporte pasó de representar el 4,5% del ingreso al 30,7%, evidenciando un fuerte deterioro del poder adquisitivo”, señalaron en el informe. El salario real de los trabajadores registrados del GBA apenas creció un 2,3% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el peor desempeño del país. Según el trabajo, si se aplicara la canasta de consumo actualizada del Indec que Javier Milei se negó a utilizar, en realidad se verificaría una pérdida del 8% del poder adquisitivo, producto del fuerte encarecimiento de los servicios

 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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