El ajuste de Milei golpea en la Provincia de Buenos Aires y ya hay quienes plantean salir de la coparticipación

Los indicadores económicos y sociales de la provincia de Buenos Aires, donde habita el 38% de la población del país, muestran los efectos de los dos años y medio de ajuste impulsados por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, que no dan señales de un cambio de rumbo. Hasta febrero se perdieron 106.299 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses y la desocupación trepó al 9,5%, dos puntos por encima del promedio nacional. Los salarios también evolucionaron peor que en el resto del país, mientras que los recursos recibidos por coparticipación cayeron un 4% real en el primer cuatrimestre de 2026. En ese contexto, crecieron los reclamos de los intendentes bonaerenses y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, sostuvo que la Provincia debería abandonar el régimen de coparticipación, una idea que ya había planteado Jorge Ferraresi, de Avellaneda.

El CEPA cuenta con un Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires que, en base a datos oficiales, sigue la evolución de las principales variables bonaerenses y muestra un deterioro sostenido desde noviembre de 2023. En territorio bonaerense viven unos 17,5 millones de personas, de las cuales 11 millones habitan en el Gran Buenos Aires. Tal vez el dato más relevante del informe es que uno de cada tres empleos perdidos en el país correspondió a Buenos Aires. “Esta caída se explica por una combinación de factores, como la flexibilización laboral, la baja en los niveles de actividad de los sectores que traccionan el empleo y el crecimiento de la informalidad”, detalla el trabajo. El relevamiento también advierte sobre niveles “alarmantes” de desempleo juvenil: 16,8% entre las mujeres jóvenes y 16,2% entre los varones jóvenes.

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En cuanto a precios, la inflación acumulada en el GBA entre diciembre de 2023 y abril de 2026 alcanzó el 310,2%, siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional. El impacto resulta todavía más severo al considerar los servicios públicos. Por ejemplo, el transporte acumuló un incremento del 385%. “Para quienes perciben el salario mínimo, el gasto en transporte pasó de representar el 4,5% del ingreso al 30,7%, evidenciando un fuerte deterioro del poder adquisitivo”, señalaron en el informe. El salario real de los trabajadores registrados del GBA apenas creció un 2,3% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el peor desempeño del país. Según el trabajo, si se aplicara la canasta de consumo actualizada del Indec que Javier Milei se negó a utilizar, en realidad se verificaría una pérdida del 8% del poder adquisitivo, producto del fuerte encarecimiento de los servicios