Ganó Universidad Católica en la Libertadores: ¿qué necesita Boca para pasar de ronda?

Universidad Católica se impuso por 2 a 0 ante Barcelona Guayaquil en Chile y sacudió la tabla del grupo de la Copa Libertadores 2026, complicando seriamente las chances de Boca Juniors de avanzar a la siguiente fase.

Con dos goles de Fernando Zampedri, el equipo chileno alcanzó las 10 unidades, quedando dos puntos por delante de Cruzeiro y tres más que el Xeneize, que se mantiene con 7 puntos. Este resultado obliga a Boca a ganar su partido contra Universidad Católica en La Bombonera para mantener viva la ilusión de clasificar.

Si Boca no logra la victoria en la última jornada, quedará eliminado automáticamente, sin importar el resultado que obtenga Cruzeiro frente a Barcelona Guayaquil. La clave para la clasificación está en el sistema Olímpico, ya que el Xeneize tiene ventaja sobre Universidad Católica por haber ganado ambos enfrentamientos directos. Por su parte, Universidad Católica solo necesita un empate para asegurar su lugar en los octavos de final, lo que pone aún más presión sobre Boca para buscar el triunfo a toda costa y aprovechar la localía en su estadio.

En caso de que Boca no consiga el triunfo el próximo martes, el equipo dirigido por Claudio Úbeda deberá conformarse con jugar la Copa Sudamericana, debido a la derrota de Barcelona que lo dejó fuera de la pelea en la Libertadores. El partido decisivo en La Bombonera será clave para definir qué equipo seguirá en carrera en el torneo continental y qué conjunto quedará relegado a la competencia secundaria.