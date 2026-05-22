River obtuvo un histórico triunfo ante Boca en el Superclásico del fútbol femenino

River cortó una histórica racha con el triunfo por 1 a 0 frente a Boca este jueves.

River Plate rompió una histórica racha en el Superclásico del fútbol femenino: este jueves, derrotó por 1 a 0 a Boca Juniors en Casa Amarilla, en un encuentro postergado correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura. El único gol de la tarde lo convirtió Mercedes Diz a los 82 minutos, en una jugada que contó con la complicidad de la arquera Laurina Oliveros, y que le dio al 'Millonario' su primer triunfo ante el 'Xeneize' en el semi-profesionalismo.

El partido había sido reprogramado debido a la ausencia de futbolistas convocadas al Sudamericano Sub 17 (que se disputó entre 24 de abril y el 9 de mayo) con la Selección Argentina, y justamente Diz, la autora del gol, era una de las jugadoras que no iba a poder estar presente si el encuentro se disputaba en la fecha original. Finalmente, la delantera terminó siendo decisiva para el conjunto dirigido por Nicolás Loncharich.

Video: el gol de River para vencer a Boca en un Superclásico histórico

El resumen de la victoria de River frente a Boca en el Superclásico

A lo largo del encuentro, Boca tuvo el dominio de la pelota y generó las situaciones más claras. El equipo local contó con varias oportunidades para abrir el marcador, especialmente durante el segundo tiempo, pero se encontró con una destacada actuación de Lara Esponda. La arquera de River fue una de las piezas fundamentales de la victoria al responder en tres mano a mano y sostener el arco en cero en los momentos de mayor presión del Xeneize.

Mientras Boca buscaba el gol y controlaba gran parte del desarrollo, River esperaba su oportunidad y terminó aprovechando una de las pocas llegadas claras que tuvo en ofensiva. La jugada decisiva nació a partir de una acción de Francisca Altgelt, quien encaró y filtró un pase para Diz. La atacante envió un centro que terminó tomando dirección al arco y Oliveros no pudo controlar la pelota, que ingresó lentamente para establecer el 1 a 0 definitivo.

Con este resultado, River alcanzó los 19 puntos sobre 21 posibles y quedó como único líder del Torneo Apertura, con una campaña compuesta por seis victorias y un empate. Detrás aparecen Club Atlético San Lorenzo de Almagro y Racing Club, ambos con 16 unidades. Boca, en tanto, quedó ubicado en el undécimo puesto con siete puntos.

Un triunfo histórico para River en el Superclásico del fútbol femenino

El triunfo también tuvo un valor histórico para River. Fue la primera victoria del club ante Boca en condición de visitante desde el inicio del profesionalismo del fútbol femenino y además cortó una racha de 29 años sin ganar en La Boca. La última vez que el conjunto de Núñez había logrado imponerse allí había sido el 29 de octubre de 1997. Además, River volvió a quedarse con un Superclásico después de siete años: el antecedente más reciente de una victoria millonaria había sido el 9 de febrero de 2019, cuando se impuso 3 a 1 en una de las canchas auxiliares del Monumental.

Una vez finalizado el encuentro, las jugadoras de River celebraron con mucha emoción dentro del campo de juego. La arquera Lara Esponda, figura del partido, reflejó el significado del triunfo para el plantel y declaró entre lágrimas: "Hoy ganó el que más equipo tenía y estamos para ser campeonas invictas". La victoria le permitió al conjunto millonario mantenerse en lo más alto de la tabla y consolidar su gran inicio de campeonato, en una jornada marcada por un nuevo capítulo del Superclásico femenino y por un resultado que River no conseguía desde hacía décadas en condición de visitante.