Trump firmará un decreto para supervisar la IA ante los crecientes temores entre sus partidarios

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso sobre inteligencia artificial en la cumbre "Ganar la carrera de la IA" en Washington D.C., Estados Unidos

Por Karen Freifeld, Courtney Rozen y ​Jarrett Renshaw

WASHINGTON, 21 mayo (Reuters) - Se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firme un decreto ejecutivo sobre inteligencia artificial y ciberseguridad este jueves, según informaron a Reuters dos fuentes familiarizadas ‌con el asunto, en un momento en ‌que crece la presión por parte de sectores de sus bases para que se refuerce la supervisión de los nuevos modelos de IA, como Mythos, de Anthropic.

La Casa Blanca estaba trabajando para que los directores ejecutivos de las empresas de IA asistieran a una ceremonia de firma con el presidente Donald Trump, según otra fuente familiarizada con los planes.

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El decreto crearía un marco voluntario para que los desarrolladores de IA colaboren con el Gobierno de EEUU en relación con el lanzamiento público de los modelos incluidos, según las fuentes. ​En virtud de dicho marco, ⁠se pediría a los desarrolladores que proporcionaran sus modelos al Gobierno 90 días antes de su lanzamiento ‌público, y que también concedieran acceso previo a proveedores de infraestructuras críticas, como los ⁠bancos, según una de las personas.

Este enfoque podría representar un ⁠término medio entre los partidarios de Trump.

Activistas del movimiento nacionalista de Trump, MAGA, entre ellos el exasesor de Trump Steve Bannon y la organizadora política de derechas Amy Kremer, han estado presionando a la Casa Blanca ⁠para que exija a los desarrolladores de IA que presenten sus modelos más avanzados para ​que el Gobierno los someta a pruebas de seguridad.

En el otro lado del ‌debate se encuentran los partidarios de la industria ‌tecnológica, como el inversor de capital riesgo Marc Andreessen y el exasesor de Trump David Sacks, ⁠que se resisten a los requisitos obligatorios. Sacks dimitió en marzo de su cargo como principal responsable de IA de Trump y ahora copreside el comité asesor tecnológico del presidente. Las políticas de IA de Trump en su segundo mandato han reflejado en gran medida la perspectiva de la industria tecnológica.

NUEVOS MODELOS QUE IMPULSAN ​EL DEBATE

Un portavoz ‌de la Casa Blanca calificó de especulación cualquier discusión sobre los detalles de la normativa sobre la IA. Un portavoz de la Agencia de Seguridad Nacional remitió a Reuters a la Casa Blanca cuando se le preguntó por los detalles del plan del presidente. El director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, que ejerce como principal asesor de Trump en materia de política ⁠y estrategia de ciberseguridad, no respondió a las solicitudes de comentarios.

El equilibrio de poder entre los dos grupos de partidarios de Trump ha cambiado, impulsado por el lanzamiento de nuevos y potentes sistemas de IA, entre ellos Mythos y el GPT-5.5-Cyber, de OpenAI. Las empresas advierten de que los nuevos modelos podrían potenciar ciberataques complejos, aunque algunos ejecutivos de ciberseguridad han afirmado que esos temores son exagerados.

La llegada de Mythos desencadenó una batalla entre los partidarios del presidente para influir en su respuesta. El resultado de ese debate podría tener un impacto significativo en el ‌sector de la IA si la decisión del presidente ralentiza el despliegue de grandes modelos de lenguaje o empuja a las empresas a modificar el funcionamiento de los modelos para abordar las preocupaciones de seguridad. Cualquiera de las dos opciones podría afectar a los beneficios.

Los republicanos han favorecido tradicionalmente un Gobierno limitado y se han opuesto a las regulaciones, pero está creciendo el apoyo entre sus seguidores populistas más activos para imponer medidas de control ‌a la IA. La facción populista está pidiendo a Trump que exija la aprobación gubernamental de los sistemas de IA "potencialmente peligrosos" antes de su implementación, según una carta que enviaron a la Casa Blanca el viernes pasado.

Los ejecutivos del sector ‌tecnológico se encuentran entre ⁠los mayores donantes políticos del presidente y sus partidarios más visibles. Mark Zuckerberg, de Meta; Jeff Bezos, de Amazon; Sundar Pichai, de Google, y Sam Altman, de OpenAI, ocuparon ​un lugar destacado en primera fila cuando tomó posesión del cargo en enero de 2025.

Con información de Reuters