Olli Rehn, del BCE, considera que aún hay pocos indicios de que la inflación elevada se esté afianzando

El candidato presidencial Olli Rehn asiste al debate de las elecciones presidenciales en Yle, la radiotelevisión finlandesa, en Helsinki, Finlandia

​El Banco Central Europeo podría subir las tasas de interés para preservar su credibilidad ante el aumento de los costos del combustible provocado por la guerra, pero por el ‌momento hay pocos indicios de que ‌la elevada inflación se esté afianzando en la zona del euro, según dijo Olli Rehn, un dirigente del BCE, en una entrevista.

Es casi seguro que el BCE subirá los costos de financiación en su próxima reunión del 11 de junio, después de que las perturbaciones en el estrecho de Ormuz provocaran un repunte de los precios del petróleo y empujaran la inflación en la zona del euro muy por encima del objetivo del 2% del banco.

Rehn, gobernador ​del banco central de Finlandia, ⁠se hizo eco de varios de sus colegas al afirmar que la zona del ‌euro se estaba deslizando hacia el "escenario adverso" del BCE, caracterizado por un ⁠crecimiento más lento y una mayor inflación, lo que ⁠podría obligarlo a subir las tasas "en aras de la credibilidad".

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Sin embargo, señaló que el precio del gas no había subido tanto, que el crecimiento salarial seguía moderándose y que las expectativas ⁠de inflación a largo plazo seguían ancladas en el 2%, a pesar de ​un aumento en un horizonte más corto.

"Desde el punto de vista ‌de la orientación a medio plazo, lo ‌fundamental es si observamos signos evidentes de efectos de segunda ronda y/o un desanclaje ⁠de las expectativas de inflación", dijo en una entrevista.

"Si nos fijamos en esos dos aspectos, observamos cierta fluctuación en las expectativas de inflación a corto plazo, pero ninguna desviación significativa en las expectativas de inflación a medio y largo plazo".

Afirmó que la decisión de junio ​también se basará ‌en las nuevas proyecciones económicas del BCE y en cualquier novedad sobre un posible alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron que la subida de junio estaba prácticamente decidida, pero que era poco probable que el banco se comprometiera a futuras subidas.

Los mercados financieros esperan una o dos ⁠subidas más en los próximos 12 meses, lo que dejaría la tasa que el BCE paga por los depósitos bancarios entre el 2,50% y el 2,75%.

Rehn argumentó que la situación en Irán se transformaría en un conflicto prolongado que obstaculizaría aún más el suministro energético a la zona del euro, o bien se calmaría con un alto el fuego en el que se reabriera el estrecho de Ormuz.

"Si tuviera que apostar por alguna de esas opciones, creo que es mejor que nos ‌preparemos para un conflicto prolongado, lamentablemente, y pensemos en cómo adaptarnos y mitigar sus efectos, incluyendo el mantenimiento de nuestro trabajo en la transición hacia la energía verde", dijo.

Rehn añadió que esto significaba elaborar un "Plan B", liderado por la Comisión Europea, para el abastecimiento de combustible para aviones y otros productos que actualmente llegan a través del golfo Pérsico mientras la economía se ‌adapta.

Mientras tanto, los Gobiernos deberían evitar estimular la demanda de combustible con subvenciones excesivamente generosas, sobre todo porque el margen fiscal para hacerlo es limitado, argumentó.

Señaló que los países del norte de Europa, ‌Francia y la península ⁠ibérica estarían parcialmente protegidos de la crisis energética gracias a una mayor dependencia de la energía nuclear y las energías renovables, mientras que Alemania, Italia ​y Europa Central se verían más afectadas.

"Es evidente que, por eso, los efectos de la crisis de los precios de la energía son muy diferentes", afirmó. "Y eso repercute en la política monetaria".

Con información de Reuters