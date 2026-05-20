El "abuelo viral": se inspiró en los cuentos que le contaba a sus nietos y ahora es un fenómeno en las redes sociales

“Mientras menos hables, más valor tienen tus palabras”; “Nunca te tomes nada personal. Nadie piensa tanto de vos, como vos mismo”; “No importa cuánto te duela hoy: va a haber un día en el que mires para atrás y te des cuenta que tu lucha cambió tu vida para mejor”; estos son algunos pocos ejemplos de las tantas máximas de el abuelo Coqui que concitaron la atención de cientos de miles de seguidores en las redes sociales. El empresario textil de 84 años empezó con la cuenta por su nieto, Martín Dlugonoga, quien lo convenció, y terminó generando una repercusión impesada hasta para ellos mismos. De hecho, lo que comenzó casi como un juego entre ambos se transformó en un espacio de saber transgeneracional que -consecuentemente- comparten desde pre adolescentes hasta adultos mayores.

Coqui es reconocido en la calle, tomado como referente y confidente, al punto que le escriben por privado para pedirle consejos de amor o agradecerle. @Abuelocoquiok tiene más de 1 millón de seguidores en TikTok y casi 700 mil en Instagram. Su video de mayor demanda llegó a los 35 millones de visitas en la primera plataforma, cuya propuesta fue: “Si te encontraras con todas las personas que conociste en tu vida, en una plaza, ¿a quien irías a buscar primero?”. En el espacio, se intercalan posteos con decálogos de enseñanzas de vida, relatos humorísticos, reflexiones en las que les pide a sus seguidores elegir canciones y, a propósito de música, en la mayoría de sus publicaciones suena un tema de Martín Dlugonoga. Su canal creció de manera tal que ya es parte del show musical de su nieto en el que interactúa con sus relatos.

“Hace unos años, mi nieto me preguntó: ‘Abuelo, ¿te acordás de esos cuentos que vos me contabas cuando era chico o los que hacías en tu juventud? Le contesté que sí y entonces me respondió: ‘¿Se me ocurrió algo?’ Y ahí empezamos primero con algunas humoradas, conversaciones entre ambos y después con los consejos de vida”, le explicó Coqui a El Destape.

La pregunta inmediata fue: ¿Cómo eran esos cuentos? Coqui no le esquivó a la propuesta e hizo su gracia. Si bien con la primera propuesta "Seis maneras de solicitar la cuenta en un restaurante" empezó a hacerse conocido en TikTok e Instagram, la etapa de mayor demandadel abuelo Coqui llegó con los posteos con consejos de vida. “Esa parte la comencé haciendo yo, basándome en todo lo que leí en mi vida, en todo lo que viví. Desde que se me ocurrió, un día comimos juntos con mi nieto, nos pusimos a escribir y lo hicimos; gracias a Dios tuvo muchos buenos resultados”, recordó Coqui.

Del chico bravo, al hombre que formó una familia y fundó una empresa textil

“Coqui” Darwiche nació en 1941 en la entonces llamada Capital Federal. Según sus propias palabras, de joven era bravo, aunque luego se casó y se calmó. De hecho, vive junto a su compañera desde hace más de seis décadas. Además, tiene tres hijos y cinco nietos. Junto a su esposa fundó una marca de ropa que ahora continúan sus descendientes. Coqui asegura que la sabiduría y la jovialidad que muestra en sus videos es la misma con la que transitó todos estos años de vida.

Disfruta a pleno de los saludos de sus seguidores en la calle, las fotos e incluso de los consejos que le piden. “Una vez me encontré con un chico de unos 25 años, más o menos, que me preguntó si yo era el abuelo Coqui. Se lo confirmo y me dice: ‘Mire, le quiero agradecer mucho, porque yo estuve tres años y medio viviendo con una chica, después me separé y quedé muy mal´. Entonces, un amigo mío le comentó lo de mi cuenta. Bueno, la cuestión es que, escuchándome a mí, se compuso muchísimo y hasta consiguió un trabajo muy bueno y ahora está muy contento. La verdad que es muy satisfactorio encontrarse con ese tipo de situaciones”, recordó Darwiche. Y agregó que también: “Mucha gente del interior, que viene a Capital y por ahí estoy en el shopping, me reconoce”.

De la redes, al teatro y posibles presentaciones en Latinoamérica

Martín Dlugonoga no solo es el nieto entrañable de Coqui, y con quien pergeñó la popular cuenta cibernética, también es músico, compositor y productor. (trabajó con artistas como Trueno y Bizarrap). Asimismo, obtuvo un Disco de Oro por componer y producir la canción “Hola, Qué Tal?” del artista español Beret. El joven de 29 años, Licenciado en Musica Cinematografica, tiene grabado dos discos, el segundo de ellos titulado "Un café con el abuelo".

Precisamente, así se llama el show con el que se presentó recientemente en el Teatro Margarita Xirgu. En el espectaculo, entrelaza sus canciones, con relatos, cuentos, chistes, consejos de Coqui, filosofía y diálogos entre ambos.

“A mi edad, estar haciendo esto, no es muy normal, Pero yo siempre tuve muy buen carácter, fui muy conversador, y bueno, siempre estuve bien, gracias a Dios. Con lo cual lo disfruto, sobre todo porque lo hago con mi nieto y eso me encanta”, expresa Coqui, quien también agregó que tuvo propuestas para presentarse afuera de Argentina. “Me llamaron de México y de Costa Rica. Quieren que vaya a ser monólogos allá y la verdad que lo estoy pensando, estaría bueno”, se ilusiona Coqui.