Coudet se agarra la cabeza: River tiene un nuevo lesionado y no estará ante Belgrano

El entrenador sumó una nueva baja pero esta vez impacta en el armado de la defensa.

El final de la primera parte de la temporada expone que River Plate se encuentra a un paso de consagrarse nuevamente campeón, pero antes necesita superar dos obstáculos de gran peso. Uno es ganarle a Belgrano de Córdoba, que depende del segundo y que está vinculado con las lesiones que azotan al plantel. Al punto que en las últimas horas se sumó una nueva presencia en la enfermería.

La victoria ante Rosario Central expuso un enorme gasto de energía por parte de los jugadores y esto quedó expuesto en la voracidad con la cual fueron a apretar a sus adversarios, que casi no los dejaron jugar. Algo que se tradujo en la clasificación a la final gracias al tanto de Facundo Colidio, pero también en una racha de nombres lesionados que provocaron un verdadero dolor de cabeza en Eduardo "Chacho" Coudet.

En el entrenamiento del lunes por la tarde se conoció que Matías Viña no había culminado de la mejor manera. El paso del tiempo expuso que se encuentra descartado para la final porque dispone de una lesión muscular en el aductor derecho. En palabras más simples, se trata de un desgarro leve, pero que le demanda un tiempo aproximado de tres semanas de recuperación.

Hay que recordar que esta baja se suma a las otras que se dieron en la tarde del pasado sábado. Esto es producto de que Gonzalo Montiel fue notificado con un desgarro, mientras que Aníbal Moreno y Sebastián Driussi están descartados por padecer un esguince de rodilla. En el caso del delantero, se generó cierto alivio porque se creía que su cuadro era una rotura de ligamentos cruzados.

Por ende, la ausencia del lateral izquierdo uruguayo permite pensar que Eduardo Coudet va a esperar hasta último momento a Marcos Acuña, que se encuentra muy limitado desde lo físico. Al punto que la Selección Argentina se comunicó para seguir de cerca su condición y ver si puede haber riesgo o no de que vaya a quedar afuera de la convocatoria al Mundial.

Además, se debe considerar que frente a Bragantino hay grandes chances de que Facundo González sume algunos minutos para que llegue con rodaje a la final frente a Belgrano de Córdoba. El lateral de la Reserva es la opción más clara que River dispone para rellenar un hueco dentro de la formación. Aunque tampoco hay que descartar que haya ciertas improvisaciones.

Por ejemplo, Germán Pezzella podría pasar a formar parte de la zaga de centrales con Martínez Quarta, mientras que Lautaro Rivero se correría para sumar minutos por la izquierda. Si bien no se trata de su puesto, el joven central es hábil con esa pierna. Tampoco hay que descartarlo a Paulo Díaz, que será considerado nuevamente por el cuerpo técnico debido a las urgencias que se presentan.

Una vez que el partido frente a Bragantino culmine, el once de River que quedará para enfrentar a Belgrano será más claro. No obstante, hay un detalle que se debe destacar y es que varios jugadores llegan con lo justo al final de la primera parte de la temporada. Algo que expone que la pretemporada no se llevó a cabo de la mejor manera y que va a ser necesario retocar la metodología de trabajo en la próxima.