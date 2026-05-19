Fortnite vuelve a la tienda de aplicaciones de Apple en todo el mundo

FOTO DE ARCHIVO. El gráfico del juego Fortnite en un smartphone delante del logo de Apple

Epic ​Games dijo el martes que su popular juego Fortnite ha vuelto a la tienda ‌de aplicaciones de ‌Apple en todo el mundo, al tiempo que la empresa de videojuegos se mostró confiada en un desenlace favorable de la demanda en curso contra el fabricante del iPhone.

"Una vez que Apple se vea obligada a revelar sus ​costos, los Gobiernos ⁠de todo el mundo no permitirán que ‌se mantengan las comisiones abusivas de ⁠Apple", dijo Epic en ⁠un comunicado.

Epic, un estudio con sede en Estados Unidos respaldado por la china Tencent, se encuentra envuelta en ⁠una batalla legal con Apple desde ​2020 y alegó que la práctica ‌de la empresa de ‌cobrar una comisión de hasta el 30% ⁠sobre los pagos dentro de la aplicación viola las normas antimonopolio de EEUU.

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"Apple sabe que el tribunal federal de EEUU la obligará ​a ser ‌transparente sobre cómo cobra sus comisiones en la App Store", dijo Epic.

El año pasado, Fortnite volvió a estar disponible en la App Store de EEUU tras una ⁠prohibición de casi cinco años.

Fortnite, uno de los juegos más populares del mundo, sigue la fórmula de "batalla campal" en el que sólo queda un superviviente y cuenta con millones de jugadores diarios que gastan grandes cantidades de dinero en la moneda ‌del juego para comprar cosméticos para sus avatares.

Sin embargo, a principios de este año, Epic anunció que recortaría más de 1.000 puestos de trabajo tras una caída en el uso de Fortnite ‌debido a la incertidumbre macroeconómica y a un entorno de gasto difícil.

Epic señaló que Fortnite aún no ‌ha vuelto ⁠a la App Store australiana, ya que Apple sigue aplicando muchas condiciones ​para desarrolladores que el tribunal había declarado ilegales.

Con información de Reuters