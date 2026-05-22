El motivo por el que Ricardo Centurión no regresa a Boca: “Está peleado”

El delantero se encuentra sumando minutos en la Primera Nacional y sueña con el ascenso a primera.

En cada mercado de pases, los hinchas suelen manifestar los jugadores que les gustaría que regresen a Boca por lo que supieron aportar en un pasado. A pesar de los escándalos extrafutbolísticos, son muchos los que mencionan que Ricardo Centurión debería tener un segundo ciclo porque se trata de un hincha y que con una buena pretemporada podría marcar una enorme diferencia. Sin embargo, hay un obstáculo.

A pesar de varios casos de indisciplina, que incluyó pelea con los compañeros en la pretemporada, los hinchas entienden que Ricardo Centurión dispone de un talento que no está disponible dentro del vigente plantel de Boca. Aunque ese sueño quedará en el plano inmaterial. “Decile a Ricky que se porte bien, tiene que volver a Boca”, expresó el streamer Fede Pessina, que estaba transmitiendo por Ome y después de hacer contacto con el jugador.

Y la respuesta del otro lado no tardó en llegar. “Está peleado con Román, ese es el tema. Hasta que no se vaya, no va a volver”, expresó Ciro Rivas, compañero del volante en Estudiantes de Río Cuarto. Todo en un contexto en el cual los dos futbolistas estaban compartiendo un momento juntos. El detalle es que Centu se encontraba fumando un cigarrillo en plena concentración del plantel.

Hay que recordar que en junio del 2016, el Xeneize decidió negociar con San Pablo la contratación a préstamo por una temporada del volante argentino. La intención era que se entrenara bajo la órbita de Guillermo Schelotto con el fin de que saque lo mejor de sus habilidades. A lo largo de los partidos expuso una serie de condiciones, pero sus actitudes fuera del campo de juego provocaron la decisión de no hacer uso de la opción de compra.

En lo que respecta al presente de Ricardo Centurión, es posible apreciar que lleva 11 partidos disputados con la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto, con tres goles y dos asistencias. De acuerdo con lo que menciona su ficha en Transfermarkt, se encuentra vinculado al equipo hasta el próximo 31 de diciembre. Algo normal para los equipos del ascenso, que suelen cambiar sus planteles en base a la campaña realizada. En caso de conseguir el ascenso, el club es probable que le ofrezca renovar y mantenerlo una temporada más.

¿Dybala también se aleja de Boca?

Lo que parecía ser uno de los bombazos del mercado de pases puede que quede en solo intenciones y deseos de los hinchas. A medida que pasan los días, las posibilidades de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca se van destruyendo de a poco. Al punto que los medios de Italia exponen que se encuentra bastante cerca de asegurar al menos una temporada más en aquella liga.

“Roma le comunicó a Paulo Dybala que quieren que continúe en el club y le trasladó una nueva propuesta económica”, expresó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X. A pesar de que se trate de una propuesta que implique una reducción de salario, la Joya estaría en condiciones de aceptarla.

Esta información se une a declaraciones recientes de Gian Piero Gasperini, entrenador del club capitalino, sobre el jugador. “¿La renovación de Paulo Dybala? Es importante que tanto el club como el jugador tengan la misma idea. Y el encuentro ha sido muy positivo”, expuso.