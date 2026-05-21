Corea del Sur y EEUU discuten cambios en gestión de la frontera con Corea del Norte

FOTO DE ARCHIVO: La aldea de propaganda norcoreana "Gijungdong" se ve desde un puesto de observación de Corea del Sur dentro de la JSA durante una visita de los medios de comunicación en el Área de Seguridad Conjunta en la Zona Desmilitarizada

​Corea del Sur y Estados Unidos debatieron posibles cambios en la gestión de algunas zonas de ‌la fortificada frontera con ‌Corea del Norte durante las recientes conversaciones sobre defensa celebradas en Washington, informó el jueves el Ministerio de Defensa de Seúl.

El tema se debatió en un órgano consultivo bilateral de defensa integrada, según una portavoz del ministerio, quien añadió que se habían producido "avances". ​Desmintió las informaciones ⁠que apuntaban a que esto pudiera dar lugar ‌a un control conjunto o dividido de ⁠la Zona Desmilitarizada (DMZ, por sus ⁠siglas en inglés).

"No se trata de una gestión conjunta. Tampoco es una gestión dividida", dijo la portavoz en una ⁠rueda de prensa. "Se trata de hacer más realista ​la gestión de la DMZ en ‌algunas secciones".

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La DMZ constituye una ‌zona de amortiguación a lo largo de la ⁠línea donde la Guerra de Corea de 1950-53, en la que China y Corea del Norte se enfrentaron a las fuerzas de la ONU lideradas ​por Estados ‌Unidos, terminó con un armisticio, no con un tratado.

El Mando de las Naciones Unidas supervisa la DMZ en virtud del acuerdo de armisticio, y la portavoz del Ministerio de Defensa dijo que ⁠Seúl respeta su autoridad, al tiempo que consulta con Washington los aspectos técnicos relativos a algunas zonas.

Estos comentarios se producen después de que el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, haya afirmado que su país tratará de recuperar el control operativo en tiempo de guerra de manos de Estados ‌Unidos durante su mandato, que se extiende hasta 2030.

Actualmente, Estados Unidos estaría al mando de las tropas aliadas en caso de guerra en la península de Corea, pero los sucesivos gobiernos surcoreanos han tratado de recuperar el ‌control operativo en tiempo de guerra.

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur también ha modificado recientemente su discurso ‌sobre Corea del ⁠Norte. Su libro blanco de 2026 afirma que Corea del Sur y Corea del ​Norte existen efectivamente como dos Estados, aunque Seúl sigue buscando la unificación final.

(Reportaje de Joyce Lee; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)