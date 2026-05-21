Como Barbie: la casa totalmente rosa que es furor por su diseño

Si pensabas que la casa de Barbie era solo un juguete para niños o incluso una bonita escena de la película de Margot Robbie te equivocabas. Este es un caso de la realidad superando a la ficción porque la vivienda existe y se encuentra en la ciudad de Malibú en Estados Unidos.

En el año 2019, con motivo del aniversario número 60 de la creación de Barbie, Airbnb ofreció a fans del juguete de Mattel una estancia de dos noches en la lujosa mansión "Dreamhouse" inspirada en el estilo glamoroso que propone la muñeca. Ideal para estadías en familia, la casa cuenta con:

Dos habitaciones para cuatro personas

Dos baños

Sala de estar y una zona especial de meditación en la terraza

Cine

Pileta con tobogán

Pero eso no es todo. La mansión de Barbie también tiene un patio para almorzar o cenar al aire libre, una cancha para disfrutar de diversos deportes y hasta una cabina de DJ. Como no podía ser de otra manera, uno de los dormitorios de la casa de Barbie posee un enorme vestidor con los trajes que solía usar la muñeca cada vez que cambiaba de profesión.

En consonancia con las seis décadas de existencia de la muñeca Barbie, los muebles que se pueden encontrar en la casa combinan estilos desde los más vintage y retros hasta aquellos modernos y minimalistas.

Cuánto cuesta la estadía en la mansión de Barbie de Estados Unidos

En el 2019, la plataforma Airbnb cobró a los visitantes solo US$60 por día para estar en la icónica mansión rosa. Con el estreno de la película Barbie de la directora, Greta Gerwig, la compañïa volvió a ofrecer a los fanáticos una estadía en Dreamhouse con una única diferencia: en ese momento fue Ken el anfitrión.

Por tal motivo, si bien la casa continuó siendo rosa casi en su totalidad, se le agregaron toques distintivos del novio de Barbie, interpretado por Ryan Gosling, en el filme estadounidense. Las personas que pudieron visitar la mansión de Barbie en 2023 tuvieron la oportunidad de conocer el vestidor de Ken, aprender a bailar en la pista de baile de la terraza y disfrutar de la enorme piscina con tobogán rosa y al aire libre.

De acuerdo a Airbnb, los fondos recaudados se donaron a la fundación internacional Save the Children que lucha por los derechos de la infancia en cuestiones como salud y educación a nivel global.