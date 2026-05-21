Se filtró cuánto gana en una semana una actriz de Hollywood que se abrió Only Fans.

En los años '90 la carrera de Shannon Elizabeth tuvo un pico de popularidad con el estreno de la película American Pie, comedia de adolescentes en la que interpretó a Nadia, uno de los intereses amorosos del protagonista. Pero luego de sus años de mayores éxitos en Hollywood, la actriz optó por dar un vuelco en su carrera profesional y lanzó su cuenta en la plataforma Only Fans, donde le filtraron la impresionante recaudación que hizo en tan solo una semana de trabajo.

El portal Variety reveló que Shannon Elizabeth ganó en su primera semana en Only Fans más de 1,2 millones de dólares. La mujer de 52 años, que en los '90 encarnó a la estudiante de intercambio Nadia en la comedia American Pie, celebró la noticia junto a su representante, quien habló con dicho medio y dijo que Shannon "siempre disfrutó conectar con sus fans y devolverles el cariño" y que esta plataforma "le permite hacerlo de la manera más directa".

Una vida lejos de Hollywood y en los confines de África

Elizabeth brindó una reciente entrevista con Entertainment Tonight en la que explicó la razón de su cambio de vida, que emprendió hace décadas cuando se fue a vivir a Sudáfrica y muy lejos de los flashes de Hollywood, aunque siempre se mantuvo activa en la industria del cine. "Para mí era un papel, era interpretar un personaje. Incluso en mi vida real, no soy de las que les gusta estar desnuda, nunca. Siempre estoy tapada en mi casa. Tengo amigas que duermen desnudas y no les importa andar así por ahí. Yo nunca fui así, pero como esa fue mi forma de salir del clóset, todo el mundo asumió que yo era esa chica", remarcó sobre su personaje en American Pie y por qué decidió volcarse a Only Fans para explorar otra faceta.

"Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro", sentenció la actriz. Además, en declaraciones a Page Six, expuso: “Mi mánager, el otro día, dijo: ‘Ya ganaste más que en American Pie, Scary Movie, Love Actually, Jay and Silent Bob Strike Back, más que todas juntas’“.

Después de sus años más fructíferos en Hollywood, Shannon Elizabeth decidió volcarse a otra de sus grandes pasiones: el póker. Lo hizo convirtiéndose en jugadora profesional en diferentes eventos de Las Vegas, ciudad que adoptó como su segunda casa. En 2016 se mudó a Sudáfrica, en donde lidera la Shannon Elizabeth Foundation, una ONG dedicada a la preservación de especies en peligro de extinción en el continente africano.