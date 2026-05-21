Mundial 2026: el gobierno de Nueva York sorteará entradas más baratas para residentes

Los habitantes de la ciudad de Nueva York tendrán una oportunidad inédita para asistir al Mundial 2026 sin pagar los elevados precios que caracterizan a esta competencia. El alcalde Zohran Mamdani, uno de los principales referentes de la izquierda estadounidense, informó este jueves que se pondrán a disposición 1.000 entradas a un valor de 50 dólares cada una para partidos que se disputarán en el estadio de East Rutherford, en Nueva Jersey.

La iniciativa contempla entradas para los cinco partidos de la fase de grupos y dos encuentros de eliminación directa programados en el recinto que durante el torneo será conocido como New York New Jersey Stadium. Según explicó el alcalde, el objetivo es facilitar el acceso al evento a quienes quedaron excluidos por el alto costo de las entradas.

"Sabemos que los precios se dispararon y que muchas personas desean vivir la experiencia de un Mundial, pero no pueden afrontarlo económicamente", señaló Mamdani durante una conferencia de prensa. Los residentes interesados deberán inscribirse en un sorteo que comenzará el 25 de mayo y permanecerá abierto durante seis días. Cada persona podrá registrarse una vez por jornada, aunque el número de inscripciones diarias estará limitado a 50.000 participantes.

El municipio precisó que únicamente podrán participar habitantes de la ciudad de Nueva York y que habrá representación de los cinco distritos. Además, quienes resulten seleccionados no solo obtendrán el derecho a comprar una entrada subsidiada, sino también la posibilidad de adquirir un segundo boleto. Los ganadores también tendrán acceso a transporte gratuito en autobús desde la ciudad hasta el estadio y de regreso, una medida destinada a reducir otro de los gastos asociados al torneo.

Críticas por los costos del Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, recibió cuestionamientos por el valor de las entradas y por los costos de traslado hacia las sedes. Uno de los casos más comentados fue el de los trenes que conectan Nueva York con el estadio de Nueva Jersey, cuyos pasajes llegaron a multiplicar varias veces su tarifa habitual antes de que las autoridades y operadores recibieran críticas públicas. Posteriormente, esos valores fueron ajustados a la baja.

Mamdani, quien recordó su vínculo personal con el fútbol desde la infancia, sostuvo que el deporte todavía enfrenta barreras económicas para muchos jóvenes y familias. "Luchamos duro para hacer que el juego del pueblo estuviera disponible para el pueblo", expresó.