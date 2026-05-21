Pese a los récords de los que hablan Caputo y Milei, exportadores señalan que están estancados y que el sector no crece

“En abril se alcanzó un máximo histórico en valores tanto en las exportaciones totales como en las de Combustibles y Energía, en tanto se registró el valor más alto desde noviembre de 2012 para las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial”, celebró este miércoles el ministro de economía Luis Caputo en sus redes sociales. Sin embargo, la realidad muestra que pese al aumento del valor exportado, el sector se encuentra estancado, con la misma cantidad de empresas desde 2015 y sin generar puestos de trabajo.

“EXPORTACIONES RÉCORD. TMAP. MAGA. VLLC!”, se sumó Javier Milei a la celebración pública en sus redes sociales. Son 9200 empresas las que exportan en la Argentina. De ese total, la mayoría son pymes pero explican menos de un cuarto del valor de los dólares generados según datos de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). Solo cinco productos representan el 59% del total exportado. El estancamiento se traduce además en concentración. “Tenemos récord de exportaciones pero no cambia la cantidad de empresas exportadoras. Estamos con las mismas cifras desde el 2015 y si tomamos el número de empresas exportadoras por millón de habitantes, estamos por debajo de Chile, Perú y Uruguay en la región”, señalan fuentes del sector a El Destape.

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De hecho, el promedio argentino de 199 empresas por millón de habitantes está por debajo del promedio de los 50 países menos desarrollados. En ese pelotón hay naciones como Ruanda, Senegal, Niger, Kiribati y Camboya.

“Las exportaciones están concentradas en pocas empresas. Si no hay más empresas que exportan tampoco hay más empleo”, analizan en ese ámbito de la economía. Según indicó Caputo, el crecimiento en las exportaciones “volvió a ser generalizado en todos los grandes rubros”. Destacó el incremento de 85,9% interanual en combustibles y energía y de 43,3% en las manufacturas industriales. Los productos primarios y las manufacturas agropecuarias subieron 25% y 14,1%, cada una de forma interanual.

Si la economía no se dirige a la exportación, ¿de dónde viene el récord? “Se explica por la buena cosecha de soja, el aumento de precio del oro por la guerra y la mayor producción de petróleo de Vaca Muerta”, señalan. Es un aumento de precios y en algunos rubros específicos de volúmen.

En firmas del sector sostienen que el ordenamiento macroeconómico, el RIGI y la baja de exportaciones ayuda a los complejos exportadores pero que la actual administración no tiene una política que promueva las exportaciones a nivel general. “¿Es suficiente? No”, declaran. Al igual que con otros rubros de la economía, existen propuestas que se acercan al Gobierno y si bien el diálogo es “cordial”, no se avanzan en iniciativas ni políticas focalizadas.

“Necesitamos que toda la economía sea dinámica, la mayor parte de la economía está afuera del Rigi, no adentro. Tenemos buen diálogo pero no implica recibir una respuesta. Es ‘ya vamos a ir hacia allí’. Las empresas están golpeadas: a mayor valor agregado, más complicaciones. Con este rumbo se va hacia una concentración”, concluyen.