ONU respalda dictamen de Corte Internacional Justicia sobre clima, EEUU entre países que se oponen

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asiste a una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa de Japón en Tokio.

La Asamblea General de la ONU votó el miércoles por 141-8 para ‌adoptar una resolución ‌que respalda un dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) según el cual los países tienen la obligación legal de hacer frente al cambio climático.

Estados Unidos -el mayor emisor histórico del mundo- estuvo entre los países que se ​opusieron.

El secretario ⁠general de la ONU, António Guterres, afirmó ‌que la votación, en la que ⁠se abstuvieron 28 países, ponía ⁠de relieve que los gobiernos son responsables de proteger a los ciudadanos de una "crisis climática cada ⁠vez más grave".

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"Acojo con satisfacción la ​adopción de la resolución de la ‌Asamblea General sobre el ‌dictamen consultivo de la CIJ sobre el ⁠cambio climático, una poderosa afirmación del derecho internacional, la justicia climática, la ciencia y la responsabilidad de los Estados de proteger a ​las ‌personas de la creciente crisis climática", afirmó en una publicación en X.

La resolución, presentada por la isla de Vanuatu, reafirma un dictamen consultivo de julio de ⁠2025 de la CIJ que establece que los Estados están obligados a reducir el uso de combustibles fósiles y a hacer frente al calentamiento global.

Aunque no es jurídicamente vinculante, se espera que el dictamen sea citado en casos judiciales relacionados ‌con el clima en todo el mundo.

Estados Unidos se unió a Arabia Saudita, Rusia, Israel, Irán, Yemen, Liberia y Bielorrusia en su oposición a la resolución. Turquía, anfitriona de la cumbre climática ‌COP31, India, Qatar y Nigeria se encontraban entre los que se abstuvieron.

El Gobierno de Donald Trump ‌ha retirado a ⁠Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y de otros ​importantes acuerdos medioambientales, y ha aplicado políticas para impulsar la producción de combustibles fósiles.

Con información de Reuters