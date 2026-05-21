Xi podría visitar Corea del Norte la próxima semana, según Yonhap

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de China, Xi Jinping, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegan a una recepción en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, China

El presidente de China, Xi Jinping, podría visitar Corea del ‌Norte la próxima ‌semana, informó el miércoles por la noche la agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a un alto funcionario del Gobierno.

Se citó a otra fuente gubernamental diciendo que un ​equipo de ⁠funcionarios chinos de seguridad y protocolo ‌estuvo recientemente en Pionyang ⁠y que era probable ⁠una visita de Xi a finales de mayo o comienzos de junio.

Xi, ⁠que recibió la semana pasada al ​presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, intentará ‌actuar como mediador entre Trump y ⁠el líder norcoreano Kim Jong-un, según el alto funcionario.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del ​Sur ‌no comentó de inmediato esta información.

China es un aliado económico y político clave de Corea del Norte, y ambos países ⁠han hecho esfuerzos por reforzar unos vínculos que se habían enfriado durante la pandemia del COVID-19.

El líder norcoreano Kim visitó Pekín el año pasado y estuvo junto a Xi y al presidente ‌ruso Vladimir Putin en un importante desfile militar.

Trump, que se reunió con Kim en tres ocasiones durante su primer mandato para negociar el programa ‌nuclear norcoreano, ha dicho que estaría dispuesto a reunirse nuevamente con el líder ‌de Corea ⁠del Norte y que mantenía una buena relación con ​él.

Con información de Reuters