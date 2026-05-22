Sergio Lapegüe hizo una fuerte confesión y lloró al aire: "No nos llevamos"

Sergio Lapegüe se emociona al aire.

La gala de los Premios Martín Fierro dejó una escena inesperada que nada tuvo que ver con quiénes se llevaron las estatuillas. El protagonista fue Sergio Lapegüe, quien terminó emocionando a todos con una confesión que sorprendió.

Todo ocurrió después de la ceremonia, cuando el conductor de Lape Club Social compartió un mensaje que rápidamente se viralizó. Si bien su ciclo no ganó en su terna, lo que vino después fue mucho más fuerte que cualquier premio.

¿Por qué se emocionó Sergio Lapegüe?

“Es verdad, no nos llevamos la estatuilla”, arrancó, en una frase que parecía marcar una simple decepción. Pero con el correr de sus palabras, el tono cambió por completo.

Sergio Lapegüe se emociona al aire.

Lejos de mostrarse frustrado, Lapegüe dejó en claro que la noche tuvo otro significado. Habló de emociones, de recuerdos y de momentos que, según él, valen mucho más que un reconocimiento.

La emoción de Sergio Lapegüe

El punto más sensible llegó cuando mencionó a su hija, Mica Lapegüe, quien lo acompañó durante la gala mientras atraviesa su embarazo. Ese detalle lo movilizó profundamente.

“Fue el momento más emocionante”, aseguró, dejando entrever que la experiencia familiar superó cualquier expectativa profesional. Y fue ahí donde la voz se le quebró.

En medio de esa reflexión, también hizo una confesión que no pasó desapercibida. “No nos llevamos el premio”, repitió, pero esta vez con un sentido distinto, casi como una descarga emocional que terminó en lágrimas.

El conductor también aprovechó para destacar a sus compañeros, como Martín Salwe y Mauro Szeta, quienes también estaban nominados y no ganaron.

Sin embargo, insistió en que el verdadero valor está en el camino recorrido. “Ganamos igual”, dijo, en una frase que sintetizó su mirada sobre lo vivido.

El mensaje cerró con un agradecimiento a APTRA y al público que lo acompaña cada mañana, reforzando su vínculo con la audiencia. Lo que empezó como una simple derrota en una terna terminó convirtiéndose en un momento cargado de emoción. Y una vez más, quedó claro que en la televisión a veces las lágrimas dicen mucho más que los premios.