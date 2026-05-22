La insólita defensa de una figura de El Trece tras dar positivo en el test de alcoholemia: "Las normas están"

Figura de El Trece habló de su positivo en alcoholemia.

El escándalo sacudió tanto al mundo del espectáculo como a la política y tuvo como protagonista a Lourdes Sánchez, quien quedó en el centro de la polémica tras dar positivo en un control de alcoholemia.

El escándalo con Lourdes Sánchez

El episodio ocurrió en Corrientes, donde la actual funcionaria fue detenida en un operativo de tránsito durante la madrugada. El resultado del test fue contundente: 1,5 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido.

Lourdes Sánchez salió a defenderse.

Lejos de esconderse, la figura vinculada a El Trece decidió dar la cara y hablar públicamente de lo ocurrido en el ciclo “Sin freno”. Sin embargo, sus declaraciones generaron tanto apoyo como críticas.

¿Qué dijo Lourdes Sánchez sobre su positivo en el control de alcoholemia?

“Cometí un error”, comenzó reconociendo, en una postura que buscó mostrarse autocrítica. Incluso remarcó que no se siente orgullosa de lo sucedido y que fue una situación inédita en su vida.

Pero lo que más llamó la atención fue el giro que le dio a su defensa. Mientras explicaba lo vivido, dejó una frase que encendió la polémica: “Las normas están hechas para cumplirse”.

La declaración, lejos de calmar las aguas, fue interpretada por muchos como contradictoria, teniendo en cuenta que justamente había incumplido esa regla básica.

Sánchez también se refirió al impacto mediático del caso y no ocultó su malestar por la exposición. “Fue una carnicería pública”, lanzó, al describir la repercusión que tuvo el episodio en redes sociales y medios de todo el país.

En ese sentido, aseguró que recibió una gran cantidad de críticas y que incluso evitó usar el celular por la intensidad de los comentarios. “No quería ni abrir el teléfono”, confesó.

Además, deslizó que su condición de figura pública y de mujer podría haber influido en la magnitud de las reacciones. Aunque aclaró que no busca victimizarse, dejó en claro que sintió un trato más severo.

A pesar de todo, insistió en que asumió las consecuencias y cumplió con las indicaciones de las autoridades tras el control. También destacó que la experiencia le sirvió como aprendizaje.

El caso abrió un nuevo debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas, especialmente cuando ocupan cargos institucionales, como es su rol en la cultura de Corrientes. Entre disculpas, justificaciones y frases que no pasaron desapercibidas, Lourdes Sánchez quedó en el centro de la escena.