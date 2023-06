Lourdes Sanchez habló del terrible accidente de "El Chato" Prada: "Está abatido"

La bailarina reveló como se encuentra la mano derecha de Marcelo Tinelli tras un accidente doméstico que lo dejó "triste y abatido".

"El Chato" Prada, la mano derecha de Marcelo Tinelli, sufrió un terrible accidente doméstico y su esposa, la bailarina Lourdes Sánchez hizo una crónica de lo ocurrido, mostrando el estado emocional en que quedó el productor de televisión. "Está abatido", declaró, mostrando su empatía ante el mal momento de su pareja.

La bailarina mostró en sus stories de Instagram el video del accidente de "El Chato" Prada mientras acomodaba miniaturas de helicópteros de colección en una estantería. En apenas pocos segundos, se puede ver como el productor trata de atajar algunos helicópteros que caen al piso y su posterior desesperación al recoger los pedazos. "El susto que nos dio. Se le cayeron los helicópteros", escribió Lourdes Sánchez en sus stories de Instagram junto al video.

"Me están preguntando mucho sobre Pablito y su situación con los helicópteros. Tiene una cara...nunca lo vi tan triste", dijo en otro video antes de enfocar a su esposo. "Bueno, no era para tanto, era un helicóptero", sumó. Contrariado por la situación, el productor sentenció: "Cuatro. A uno se le rompió la cola, a los otros se les rompieron las hélices". "Está abatido", cerró Sánchez, mostrando empatía por su pareja pero divertida con la situación.

La dura reacción de "El Chato" Prada por los supuestos chats de Fede Bal y Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez reapareció en la televisión tras se apuntada en los medios por sus supuestos chats con Fede Bal en medio de la polémica de infidelidades que salpica al mediático. "Empecé a temblar", reconoció la bailarina al contarle a LAM (América TV) cuál fue su reacción y la de su pareja, "El Chato" Prada, al enterarse del escándalo.

"Cuando me hablaron de los chats de Fede Bal empecé a temblar", expresó la bailarina que quedó involucrada en una polémica luego de que Fede Bal y Sofía Aldrey se separaran -en ese momento, muchos magazines pusieron a Sánchez como una tercera en discordia- años atrás. Lo cierto es que la bailarina está en pareja con el productor de televisión Pablo "El Chato" Prada desde hace 12 años y cuando se hicieron públicas las acusaciones de supuestos chats con Bal la pareja mantuvo un tenso intercambio.

Consultada por las angelitas, Sánchez contó cómo fue la charla que mantuvo con "El Chato" una vez viralizados los supuestos chats: “Cuando vimos los chats, le dije: ‘Esto no es mío’. Enseguida le comenté: ‘Son falsos. No tengo olor a culo, huelo rico. Eso fue lo que más me molestó, porque yo huelo rico hasta transpirada. Soy súper cuidadosa. Horrible esa conversación. Pero bueno, la verdad que la pasé mal. Sobre todo por Pablo, él recibió mensajes horribles. De todo”. Al parecer, la reacción de Prada fue breve, letal y restando interés a la polémica: “Me dice: ‘A mí no me pasa nada’”.

“Estaba más preocupado por el beso que se dieron en la pista (con Bal)”, disparó Ángel de Brito, en referencia al beso que ella y Bal se dieron en el Bailando por un sueño. “Por eso, él sabía que yo podía caer en esa volteada porque nos dimos un beso que fue consensuado en esa época también. Lo hablamos con el Chato, Fede le preguntó a él. Fue para sumar, no por otra cosa”, finalizó Sánchez, desmitificando sus supuestos chats con el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.