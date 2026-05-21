EEUU condiciona los visados de la delegación palestina a la retirada de la candidatura en la ONU

FOTO DE ARCHIVO: Riyad H. Mansour, Observador Permanente Palestino ante las Naciones Unidas, se dirige al Consejo de Seguridad durante la reunión sobre la situación en Oriente Medio, en la sede de la ONU en Nueva York, EEUU

El ​Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump amenazó con revocar los visados de la delegación palestina ante las Naciones Unidas si el embajador palestino se niega a retirar su ‌candidatura a la vicepresidencia de la Asamblea ‌General de la ONU, según un documento interno del Departamento de Estado al que ha tenido acceso Reuters.

En un documento fechado el miércoles, se instruye a los diplomáticos estadounidenses en su embajada en Jerusalén para que transmitan el mensaje de que la candidatura del embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, a la vicepresidencia de la Asamblea General "alimenta las tensiones", corre el riesgo de socavar el plan de paz de Trump para Gaza y, por lo tanto, se enfrentaría ​a consecuencias por parte de ⁠Washington si prosperara.

"Para que quede claro, responsabilizaremos a la Autoridad Palestina si la delegación palestina ‌no retira su candidatura a la vicepresidencia de la Asamblea General", decía el ⁠documento, marcado como sensible pero no clasificado, en referencia ⁠a la Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado en Cisjordania.

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Entre los argumentos proporcionados en el documento a los diplomáticos estadounidenses, se destacaba la decisión del Departamento de Estado de septiembre de ⁠2025 de suspender las sanciones de visado para los dirigentes palestinos destinados a la ​misión palestina ante la ONU en Nueva York.

"Sería lamentable tener que ‌reconsiderar cualquier opción disponible", decía el documento, del ‌que informó por primera vez NPR.

La misión palestina ante la ONU no respondió de inmediato ⁠a una solicitud de comentarios.

"Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones en virtud del Acuerdo sobre la Sede de las Naciones Unidas", dijo un portavoz del Departamento de Estado. "Debido a la confidencialidad de los expedientes de visados, no hacemos comentarios sobre las medidas del Departamento con respecto ​a casos concretos".

El ‌plan de Trump para Gaza, devastada tras más de dos años de guerra, se ha visto frenado por la negativa de Hamás a deponer las armas y por los continuos ataques israelíes en Gaza que han socavado el alto el fuego de octubre.

El ejército israelí sigue ocupando más de la mitad del territorio de Gaza, donde ⁠ha demolido la mayoría de los edificios que quedaban en pie y ha ordenado a todos los residentes que abandonen la zona.

Mansour ya había retirado su candidatura a la presidencia de la Asamblea General como resultado de las presiones de EEUU en febrero, según el documento, pero añadía que, si resultaba elegido para la vicepresidencia, un cargo de menor perfil, aún podría llegar a presidir las sesiones de la Asamblea General.

"Por lo tanto, sigue existiendo el riesgo de que los palestinos puedan presidir sesiones de ‌la AG durante la 81.ª AGNU, a menos que se retiren de la carrera", decía el documento, refiriéndose a la 81.ª semana anual de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en septiembre.

"En el peor de los casos, el próximo presidente de la Asamblea General podría ayudar a los palestinos a presidir sesiones de alto perfil relacionadas con Oriente Medio o ‌durante la semana de alto nivel de la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU", se indicaba.

La elección del presidente de la Asamblea General de la ONU y de las 16 delegaciones que ejercerán ‌de vicepresidentes tendrá lugar ⁠el 2 de junio.

La Autoridad Palestina, que representa al pueblo palestino en las Naciones Unidas, donde la delegación se conoce oficialmente como Estado de Palestina, ​no es miembro de pleno derecho y no tiene derecho a voto en la Asamblea General, integrada por 193 miembros. Se trata de un Estado observador, con el mismo estatus que la Santa Sede, el Vaticano.

Con información de Reuters