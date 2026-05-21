River empató en la última jugada con Bragantino y ya clasificó

En un partido vibrante disputado en el Estadio Monumental, River Plate igualó 1 a 1 frente a Red Bull Bragantino de Brasil, en el marco de la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet sigue firme con el objetivo de asegurarse el primer lugar de la zona para avanzar directamente a los octavos de final.

El encuentro comenzó muy equilibrado, pero fue el conjunto visitante el encargado de romper el cero. A los 34 minutos de la primera etapa, tras un tiro libre ejecutado desde la izquierda por Isidro Pitta, el mediocampista Alix Vinicius conectó un certero cabezazo en el segundo palo para poner en ventaja a Bragantino.

En el complemento, River adelantó sus líneas y volcó su juego al ataque, aunque debió sufrir los peligrosos contragolpes de la escuadra brasileña. Cuando parecía que la victoria se mudaba a Brasil, llegó el desahogo para el "Millonario". A los 48 minutos del segundo tiempo, Juan Fernando Quintero sacó un potente remate de media distancia que el arquero Cleiton logró despejar hacia un costado; sin embargo, el juvenil Lautaro Pereyra capturó el rebote y mandó la pelota al fondo de la red para sellar el 1 a 1 definitivo.

Con este agónico empate, River sumó un punto clave ante un rival directo y definirá su posición final en la última jornada de la fase de grupos.