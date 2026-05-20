Suiza apuesta por la continuidad en la selección para el Mundial

Imagen de archivo del futbolista suizo Granit Xhaka aplaudiendo tras un partido de las clasificatorias mundialistas ante Suecia en el estadio de Ginebra, Suiza.

El ​seleccionador de Suiza, Murat Yakin, apostó el miércoles por la continuidad y la experiencia al dar a conocer su lista de ‌26 convocados para el Mundial, ‌en la que figuran 17 jugadores que ya formaron parte de la selección en Qatar hace cuatro años.

Otros tres formaron parte de la plantilla en la Eurocopa de 2024 en Alemania, por lo que solo el arquero suplente sin internacionalidades Marvin Keller y el quinteto afincado en Alemania formado por Aurele Amenda, Cedric Itten, Luca Jaquez, Johan Manzambi ​y Miro Muheim disputarán ⁠un gran torneo por primera vez.

El capitán Granit Xhaka, el jugador ‌con más partidos internacionales de Suiza (144), y el lateral ⁠Ricardo Rodríguez (136 partidos) disputarán su cuarto Mundial ⁠consecutivo, mientras que para otros cinco jugadores será el tercero.

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Sorprendió la ausencia de los delanteros del Young Boys Alvyn Sanches y Joel Monteiro, que ⁠habían formado parte de la última convocatoria para los partidos ​amistosos contra Alemania y Noruega en marzo.

Sin embargo, ‌su compañero Christian Fassnacht fue seleccionado tras ‌encabezar la tabla de goleadores de la Superliga con 18 ⁠goles, mientras que Cedric Itten fue convocado a pesar de que su club, el Fortuna Düsseldorf, descendió el domingo de la segunda división alemana. Itten marcó 15 goles en la liga esta temporada.

También fue incluido ​el delantero ‌del Burnley Zeki Amdouni, que volvió a la acción este mes tras una lesión de rodilla de larga duración, pero que solo ha disputado tres partidos como suplente en la Premier League.

"Médicamente, está al 100% en forma. Conoce nuestro sistema. ⁠Sabe cuál es su papel. Por eso me alegro mucho de que pueda formar parte del equipo", declaró Yakin en una rueda de prensa el miércoles. "Creo que hemos seleccionado a los mejores jugadores para la plantilla y estoy deseando empezar".

La selección se reunirá el lunes y disputará un amistoso contra Jordania en St. Gallen el 31 de mayo. A continuación, los suizos volarán ‌a Estados Unidos, donde se enfrentarán a Australia en San Diego en un partido de preparación el 6 de junio. Se enfrentarán a Qatar en Santa Clara en su primer partido del Grupo B el 13 de junio, seguido de los encuentros contra Bosnia y el coanfitrión Canadá.

Plantilla:

Arqueros: Marvin ‌Keller (Young Boys Berna), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)

Defensas: Manuel Akanji (Inter de Milán), Aurele Amenda (Eintracht de Fráncfort), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburgo), ‌Ricardo Rodríguez (Real Betis), ⁠Silvan Widmer (Maguncia)

Centrocampistas: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys de Berna), Remo Freuler (Bolonia), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augsburgo), Djibril ​Sow, Rubén Vargas (ambos del Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Mónaco)

Delanteros: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)