“La gente tiene que elegir entre comer o pagar la luz”: crece el reclamo de Formosa por las tarifas en el Norte Grande

En medio de la creciente preocupación por el impacto del aumento de tarifas eléctricas en el norte argentino, la diputada nacional de Unión por la Patria por Formosa, Graciela de la Rosa, defendió el proyecto impulsado por provincias del Norte Grande para establecer un esquema tarifario diferencial y cuestionó con dureza la política energética del gobierno de Javier Milei.

La iniciativa, que además fue presentada junto a los legisladores formoseños Graciela Parola y Luis Basterra, además de diputados de La Rioja, Tucumán, Corrientes, Jujuy y Catamarca, plantea una reducción del 50% en las tarifas eléctricas para usuarios con subsidios, familias con ingresos menores a tres canastas básicas totales, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, período de mayor demanda energética en la región.

Además, plantea una alícuota cero de IVA en las boletas de energía eléctrica para usuarios que no cuentan con acceso a gas natural, y se establece que los aumentos tarifarios no podrán superar el coeficiente de variación salarial medido por el INDEC y aclara que los beneficios previstos no excluyen otros regímenes vigentes. Según se informó, el financiamiento del esquema se realizaría a través del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica, mediante el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios Finales.

Críticas al aumento de tarifas

Durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Energía, De la Rosa cuestionó con dureza la política energética del presidente Javier Milei y denunció fuertes incrementos tarifarios desde el inicio de la actual gestión nacional. La legisladora aseguró que las tarifas eléctricas registraron "aumentos del 10.000% en potencia, 2300% en generación y 8000% en transporte", al comparar distintas resoluciones emitidas por la Secretaría de Energía de la Nación.

En ese contexto, advirtió que muchas familias atraviesan una situación límite frente al aumento del costo de vida: "La gente tiene que elegir entre comer, comprar un medicamento o pagar las tarifas". De la Rosa remarcó además que las provincias del Norte Grande enfrentan condiciones estructurales distintas a otras regiones del país, particularmente por la falta de acceso masivo al gas natural y las altas temperaturas durante gran parte del año.

“Se habla de servicios públicos y de usuarios cautivos que tienen que pagar mayores tarifas para garantizar retornos extraordinarios a las empresas generadoras”, cuestionó y criticó que el Gobierno nacional continúe reduciendo subsidios a los sectores de menores ingresos mientras, según afirmó, se favorece la rentabilidad de las empresas energéticas.

“La gente de carne y hueso no es tenida en cuenta”, expresó la diputada, quien consideró “absolutamente necesario” avanzar en medidas que contemplen tanto las condiciones climáticas como la realidad social del Norte argentino. El proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo en el Congreso Nacional, donde los bloques opositores buscan reunir consensos para avanzar con una política tarifaria diferencial para las provincias del Norte Grande.