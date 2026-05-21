Dos muertos en un ataque con drones en la región rusa de Samara, según el gobernador

FOTO DE ARCHIVO. Especialistas en emergencias llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate en el lugar del derrumbe parcial de un edificio de apartamentos, en el transcurso del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Syzran, Rusia

Dos ​personas murieron en un ataque con drones a la localidad de Syzran, en la región ‌rusa de Samara, ‌a orillas del río Volga, según informó el gobernador local, mientras que Ucrania también informó de dos muertos tras los ataques cruzados que se produjeron durante la noche.

En Syzran, a unos 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania, se ​encuentra una gran ⁠refinería de petróleo. El gobernador de Samara, Viacheslav ‌Fedorishchev, no mencionó en su publicación ⁠en Telegram si alguna infraestructura ⁠había resultado dañada.

En el resto de Rusia, tres personas resultaron heridas en un ataque con drones en ⁠la localidad de Shebekino y sus alrededores, ​en la región rusa de ‌Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según ‌informaron las autoridades en Telegram.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Ucrania, dos personas ⁠murieron después de que Rusia atacara la región de Chernígov, en la frontera con Rusia, y la región sudoriental de Dnipropetrovsk, según informaron ​los ‌servicios de emergencia en Telegram, y varias personas resultaron heridas.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente estas informaciones. Rusia y Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a la ⁠población civil.

Los esfuerzos de paz para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa de Ucrania en 2022 se han estancado y ambas partes se lanzan ataques mutuos de forma habitual, incluidos ataques contra infraestructuras energéticas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ‌en un discurso pronunciado durante la noche, afirmó que recientemente ha habido contactos productivos con Estados Unidos, que ha intentado mediar en las conversaciones para poner fin a la guerra.

"Si en las próximas ‌semanas logramos retomar una comunicación trilateral significativa e involucrar a los europeos, sería el resultado adecuado", dijo Zelenski.

"Por ‌nuestra parte, ⁠estamos preparados para dar esos pasos. Cuento con que nuestros socios también lo ​estén, y con que los rusos no se escondan."

Con información de Reuters