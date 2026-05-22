DT México afirma que convocatoria para Mundial sigue abierta para todos

El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, aseguró el jueves que varios ‌jugadores aún tienen la ‌oportunidad de ser incluidos en la convocatoria final para el Mundial, a pesar de que ya tiene tres semanas trabajando con 12 elementos de la liga y otros que militan en el extranjero y que se han ido incorporando para los partidos de preparación previos a la ​Copa del Mundo.

Se ⁠espera que dichos futbolistas aparezcan en la convocatoria definitiva ‌de 26 jugadores para el Mundial que el "Vasco" ⁠Aguirre tiene que dar a conocer ⁠a más tardar el 1 de junio.

"Sí, la lista está abierta, no puedo descartar a nadie, no puedo cerrarme la ⁠puerta con los dedos, si tengo ese margen ​hasta el 1 de junio, pues lo ‌aprovecharé. Si tengo varias opciones ‌es mejor que si no las tuviera, queremos que ⁠nos vaya bien, tratar de ser lo más analítico posible, entre todos tomaremos la mejor decisión por el bien del fútbol, aquí no hay nadie que esté seguro ​de momento", ‌dijo Aguirre en conferencia de prensa previa al partido ante Ghana.

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"¿Se llega a ser injusto? Seguramente, no tengo ninguna duda, lo he comentado hace meses, no será del agrado de todos, siempre faltará ⁠alguien, me parece hasta normal y sano para el debate", agregó.

En los últimos partidos de preparación para la Copa del Mundo, México enfrentará el viernes a Ghana, el 30 de mayo jugará ante Australia, y cerrará su preparación el 4 de junio cuando juegue ante Serbia.

En el Mundial, que se jugará en ‌Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea ‌del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio.

"Será complicado tener ‌un gran desempeño ⁠colectivo, a nivel individual quiero ver actuaciones que me den lo que pretendo de ellos, ​a ver si somos capaces de hacer bien las cosas y reflejarlo en el marcador para darnos un envión anímico", apuntó Aguirre sobre el partido ante Ghana.

Con información de Reuters