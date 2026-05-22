Crisis y preocupación en Telefe ante el último enojo de Susana Giménez: "Decepcionada"

Susana Giménez molesta con Telefe.

Una fuerte interna sacude a Telefe y tiene como protagonista a su figura más histórica: Susana Giménez. Lo que parecía una simple ausencia en los Premios Martín Fierro terminó destapando un conflicto mucho más profundo.

El motivo del enojo de Susana Giménez

La diva de los teléfonos decidió no asistir a la gala, a pesar de que la transmisión se realizaba por su propio canal. En un primer momento, se habló de cansancio o de la falta de nominaciones, pero con el correr de las horas empezó a circular otra versión mucho más picante.

Fue Juan Etchegoyen quien encendió la mecha en su programa al revelar que detrás de la ausencia habría un enojo concreto con las autoridades del canal.

Susana Giménez no fue a los Martín Fierro.

“Hay una molestia de Susana con Telefe”, aseguró, dejando en claro que no se trataba de una decisión casual. Según explicó, el conflicto estaría vinculado a la salida de Darío Turovelzky, una figura clave dentro de la estructura del canal.

De acuerdo a esta versión, la conductora se habría sentido “decepcionada” al enterarse de que el ex CEO dejaba su cargo tras no llegar a un acuerdo económico con la señal.

El dato no es menor: Turovelzky era una persona de extrema confianza para Susana, alguien con quien se sentía cómoda trabajando. Su salida habría generado un quiebre en esa relación con Telefe.

Siempre según lo contado, la diva ya sabía lo que iba a pasar días antes de que se hiciera público. Y fue ahí donde tomó la decisión de no presentarse en la ceremonia, aunque luego eligiera dar una explicación más liviana.

Temor por el enojo de Susana Gímenez

La situación generó preocupación dentro del canal, no solo por el peso simbólico de Susana Giménez, sino por lo que puede venir en el corto plazo.

Con el Mundial en el horizonte y con la conductora como una de las cartas fuertes de la programación, su enojo no es un tema menor. De hecho, ya hay quienes advierten que nada está asegurado.

Por ahora, desde el entorno de la diva no hubo declaraciones oficiales. Pero el silencio, lejos de calmar las aguas, alimenta las versiones de crisis.

Así, lo que empezó como una ausencia llamativa terminó revelando una interna que podría tener consecuencias mucho más grandes. Y cuando Susana se enoja en Telefe saben que el temblor se siente.