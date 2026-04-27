Cómo está de salud Susana Giménez: la verdad de lo que le pasó a la conductora de TV

Como parte de su recuperación, la conductora viajó a Madrid para realizar un tratamiento especializado enfocado en mejorar su postura y reducir las molestias

El presente de Susana Gimenez volvió a generar atención en las últimas horas tras los rumores que circularon sobre su salud. A los 82 años de edad, la conductora padeció un problema que requirió de atención médica, pero que nada tuvo que ver con algo grave. De hecho, la diva se encargó de manifestarlo de manera pública.

Cómo es la salud de Susana Giménez: qué le pasó a la diva

En los últimos días surgieron versiones de que Susana Giménez atravesaba problemas en la espalda y la rodilla, y que requería de una intervención quirúrgica. Sin embargo, y de acuerdo a lo que comunicó en las últimas horas en un móvil con Desayuno Americano en América TV, Susana Giménez negó tener dolencias en esa zona y rechazó con vehemencia aquellos rumores.

"No me pregunten cómo estoy porque no puedo soportar que digan que me voy a operar. ¡¿De qué me voy a operar?!". En tanto, dejó en claro que se encuentra en óptimas condiciones, aunque reconoció que tuvo un inconveniente muscular: "Estoy bien, lo que yo tuve estos días es que subí a un lugar que me hice como un desgarro, pero no es un desgarro. No llegó a ser".

Al mismo tiempo, Susana dejó en claro que tan sólo debe realizarse un control médico luego del tratamiento que se hizo durante un mes en Madrid, capital de España, a raíz de molestias que tuvo en una hernia de disco y de un problema en la rodilla.

En los últimos meses, Susana Giménez atravesó molestias constantes en la espalda y la rodilla, vinculadas a problemas previos que afectan su movilidad.

"Gracias a Dios estoy bien. ¿De dónde salió eso de que me voy a operar? No entiendo por qué se inventan de golpe estas cosas. Es el único dolor que tengo, gracias a Dios", concluyó la histórica presentadora de TV de Telefe.