Cuánto gana un gendarme en mayo 2026: el salario que cobra

Cuánto cobra el personal de Gendarmería

Los sueldos de la Gendarmería Nacional Argentina en mayo de 2026 continúan regidos por la última actualización salarial oficializada en abril, ya que hasta el momento no se publicaron nuevas resoluciones específicas para este mes. De esta manera, los haberes básicos se mantienen sin cambios y varían según jerarquía, antigüedad y funciones desempeñadas.

Además del sueldo básico, muchos efectivos perciben suplementos adicionales por tareas operativas, prevención barrial, zona desfavorable, título o trayectoria dentro de la fuerza, lo que eleva el ingreso final mensual.

Gendarmería no tiene aumentos salariales hace meses

Cuánto cobra un gendarme en mayo 2026

Dentro de la escala vigente, un Gendarme II, uno de los rangos iniciales, cobra $711.920,04 de haber básico, mientras que un Gendarme percibe $783.112,06. En tanto, las categorías intermedias y superiores superan ampliamente ese monto, con salarios que pueden ubicarse por encima de los dos millones de pesos en los cargos más altos.

Escala salarial de Gendarmería en mayo 2026

Jerarquía Haber mensual Comandante General $2.635.216,04 Comandante Mayor $2.398.955,30 Comandante Principal $2.153.607,43 Comandante $1.771.955,27 Segundo Comandante $1.452.422,35 Primer Alférez $1.226.738,49 Alférez $1.089.756,36 Subalférez $990.687,61 Suboficial Mayor $1.433.055,00 Cabo Primero $947.565,63 Cabo $861.423,24 Gendarme $783.112,06 Gendarme II $711.920,04

Algunos integrantes de la fuerza reciben un adicional especial por tareas de prevención barrial y operativos urbanos. Ese suplemento cambia según el rango y la función asignada.

Entre los valores más destacados se encuentran:

Jerarquía Plus estimado Comandante General $1.099.756 Comandante $707.647 Suboficial Mayor $647.790 Sargento $471.979 Gendarme $358.473

Este extra no alcanza a todo el personal, sino únicamente a quienes cumplen tareas específicas.

Salarios de Gendarmería en mayo

Qué puede modificar el sueldo final

El ingreso mensual de un gendarme no depende solo del básico. También pueden sumarse conceptos como:

Antigüedad

Título académico

Zona desfavorable

Funciones especiales

Horas operativas

Suplementos por destino

Por eso, dos efectivos del mismo rango pueden cobrar montos distintos según destino y carrera. La ausencia de una actualización salarial en lo que va del año mantiene los ingresos sin variaciones frente al avance de la inflación. En este contexto, la escala vigente continúa siendo la misma que regía a fines de 2025, a la espera de una eventual definición oficial.

Cómo ingresar a Gendarmería en 2026

La fuerza mantiene abierto el proceso de incorporación para futuros aspirantes. Entre los requisitos principales figuran:

Ser argentino nativo o por opción

Tener DNI vigente

Edad entre 17 y 25 años

Secundario completo o constancia en trámite

No registrar antecedentes penales

Aprobar exámenes físicos, médicos y psicológicos

También continúa vigente el concurso para profesionales con títulos universitarios o técnicos.