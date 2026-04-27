Susana Giménez decidió romper el silencio y reveló desconocidos detalles sobre su salud: "Operar"

Susana Giménez se enojó con la prensa por los rumores sobre su salud.

La preocupación por la salud de Susana Giménez acaparó los principales portales de chimentos durante las últimas semanas.

Frente a este tenso panorama, la histórica conductora decidió enfrentar los micrófonos para exponer su total hartazgo ante las mentiras sobre su intimidad. "No me pregunten cómo estoy porque no puedo soportar que digan que me voy a operar. ¡¿De qué me voy a operar?!", reclamó la figura mediática con evidente molestia al iniciar la entrevista con América TV.

La verdad sobre su molestia física y el alivio definitivo

Lejos de evadir las preguntas del cronista, la figura de la televisión brindó los detalles exactos de su leve dolencia para sepultar cualquier tipo de teoría conspirativa sobre su cuerpo. "Estoy bien, lo que yo tuve estos días es que subí a un lugar que me hice como un desgarro, pero no es un desgarro. No llegó a ser", relató con precisión para descartar un cuadro de gravedad ante las cámaras y los micrófonos.

Susana Giménez se enojó con la prensa por los rumores sobre su salud.

Para coronar su aparición pública, la actriz reiteró su enojo por la irresponsabilidad de los medios de comunicación y agradeció su buen presente médico. "Gracias a Dios estoy bien. ¿De dónde salió eso de que me voy a operar? No entiendo por qué se inventan de golpe estas cosas", cuestionó. Finalmente, remató su descargo con una frase letal para tranquilizar a sus fanáticos: "Es el único dolor que tengo, gracias a Dios".