El comic en La Feria del Libro de Buenos Aires

Para empezar, te contamos que, cuando llegues a La Rural vas a poder encontrar el Mapa de la Historieta Argentina en la Feria del Libro de Buenos Aires 2026.

Pero, ¿de qué se trata ese mapa?

Se trata de un plano producido por el Festival Argentino de Historieta, también conocido como ¡FAH!, organizado por la Comisión de Editoriales de Historieta de la Cámara Argentina del Libro y que este 2026, en su Edición N.º.3, tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de septiembre en el Centro Cultural Rojas.

El folleto indica los diversos pabellones en los que se pueden comprar historietas y comics extranjeros publicados en Argentina. El mapa no se limita a las editoriales exclusivas de historietas, sino que también incluye aquellos stands que cuentan con otro tipo de publicaciones en su catálogo. La propuesta del mapa es visibilizar y conectar a las editoriales de historietas dentro de la gran inmensidad de la Feria que lleva a la dispersión en general.

La historieta tendrá presencia de los tres pabellones del evento cultural y de editoriales. Según indica el mapa, en el Pabellón Azul vas a poder encontrar a las editoriales Comiks Debris y Primavera Revólver, Comic.ar Ediciones, Musaraña, Estudio Mafia, Imaginador, Ediciones Colihue y Libros del Zorzal. En el Pabellón Verde, estarán Tren en Movimiento, Hotel de las Ideas, Az Editora, Albatros, Fonde de Cultura Económica y Océano. En el Pabellon Amarillo, tendrán presencia Latinbooks, Pictus, La Editorial Común, Maten al Mensajero y Viajero del Alba.

Más allá de las editoriales y puestos del folleto del ¡FAH!, en la Feria podés encontrar los stand de otras editoriales, tales como Ovni Press, que edita y distribuye comics internacionales sean más indies o del mainstream, e Ivrea, que se dedica al manga, ambas editoriales en el Pabellón Azul; y Loco Rabia, Historieteca y Black Cat Studio, en el Pabellón Amarillo.

Con El Destape, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos editores y representantes de las editoriales presentes en el mapa, quienes nos contaron un poco de todo lo que se viene para la Feria en clave de historieta.

Paula Varela, de la editorial Primavera Revólver que comparte el stand 215 con la editorial con Comiks Debris, nos comentó que, a lo largo de los días, van a pasar diversos artistas a firmar sus libros. ¨El viernes 1º de mayo, a las 4pm firma Lubrio, a las 5pm, firma Karina Altonaga¨, ejemplificó. Entre las actividades de Primavera Revólver destacó la presentación de la Colección de Narrativa Ilustrada que lanzarán para la feria el 7 de mayo a las 17 horas en Zona Futuro. Según Varela, ¨generalmente a partir del 1º de mayo es cuando se siente que arranca definitivamente porque los primeros días son fin de mes, por ahí la gente no tiene tanta plata y entonces todavía no viene a la feria o viene menos¨.

Cuando a Javier Hildebrandt, de Hotel de las Ideas stand 828 en el Pabellón Verde, le consultamos sobre lo que esperan como editorial para la 50º Edición de la Feria, sugirió que pesa a la baja en las ventas de libros -y en el consumo general- del último año, tienen una incertidumbre mayor con relación a ediciones anteriores, en esta esta ocasión apostaron ¨por un nuevo stand en una zona central de la Feria¨. Para el editor, el objetivo es acercarse ¨más al público y que pueda acceder más fácilmente a nuestra propuesta editorial¨. El editor también señaló que ya tuvieron varias actividades en su stand, y que anunciarán en redes futuras firmas y presentaciones. Entre ella destacó lo que será ¨una firma conjunta de Facundo Pastor y Pablo D’Alio en fecha aún a confirmar¨ junto a su persona de El Golpe. Anatomía de Una Tragedia, donde participó como guionista.

Leo Scarano del sello Black Cat Studio, en el stand 1400 del Pabellón Amarillo que en esta edición no participó del mapa del ¡FAH!, destacó que al ser la edición 50º espera que ¨la cantidad de visitantes sea mayor a ediciones anteriores, más que nada por lo simbólica y las propuestas conmemorativas de este año¨. Al respecto, el editor se refirió a la recesión en la venta de libros en general y a tener la oportunidad de acercarse durante la Feria ¨a un público más masivo que el consumidor promedio de historietas¨ como algo ¨alentador en cuanto permite visibilizar catálogos y potenciar su llegada a nuevos eventuales lectores¨.

Tanto Varela como Hildebrandt, tienen una gran expectativa por lo que serán las Jornadas de la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). Según Varela, las bibliotecas ¨este año tienen más plata que el año pasado¨; y continuó: ¨Por haber estado varios años en la feria, tenemos bibliotecas clientes que vienen siempre que esperamos que vuelvan. Siempre se sume alguna nueva¨. En la misma línea, Hildebrandt señaló su anhelo de que ¨se pueda seguir afianzando el vínculo con las bibliotecas y sumar algunas nuevas¨. Para Scarano, ¨las jornadas son siempre un valioso elemento de conexión y aprendizaje entre pares¨ que les permite ¨tejer lazos con nuevos socios comerciales y potenciales clientes¨.