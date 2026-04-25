Cómo avanzan las causas que preocupan al Gordo Dan y su séquito

La interna libertaria entre la hermana del presidente Karina Milei y el asesor Santiago Caputo se agitó públicamente luego de que se movieran diversas causas judiciales que tramitan en la Justicia porteña contra integrantes del séquito del libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan. El propio Gordo Dan quedó en la mira judicial y podría ser citado a tribunales más temprano que tarde. Esto provocó la reacción de este grupo, que atacó públicamente al diputado nacional y armador bonaerense Sebastián Pareja, uno de sus denunciantes por hechos que pasaron de ser considerados hostigamiento a incitación a la violencia colectiva y amenazas, entre otros delitos más complejos que tienen penas más altas. Pareja es respaldado por la hermana del presidente Javier Milei. El Gordo Dan es un alfil de Caputo. Por tal motivo, las causas que avanzan en la justicia porteña y prometen novedades importantes la semana próxima pueden terminar de ser un parteaguas entre ambos sectores.

¿Cuál fue el disparador judicial que provocó la reacción del séquito del Gordo Dan contra Pareja, que se manifestó centralmente desde el canal de stream “Carajo”? La decisión de la fiscal porteña Celsa Ramírez de avanzar con una serie de causas que tienen por protagonistas a integrantes de ese sector libertario. Se trata de causas iniciadas en su mayoría el año pasado que hacen foco en un mismo modus operandi: un ataque coordinado en redes sociales desde diversas cuentas a críticas del gobierno nacional que incluyen, en algunos casos, amenazas, difamación y la difusión de datos privados, todo con caja de resonancia en “Carajo”.

En este contexto, por ejemplo, la fiscal citó para el próximo martes al abogado Alejandro Sarubbi Benítez, uno de los conductores que tiene “Carajo” y que es una especie de lugarteniente del Gordo Dan. Será para la intimación del hecho, el equivalente a una indagatoria. Según pudo reconstruir El Destape Sarubbi Benítez, conductor del programa “La Trinchera”, fue convocado en el caso que se inició por una denuncia de la diputada Marcela Pagano el año pasado. Se trata de una causa por amenazas e instigación a cometer delitos. Es posible que el mismo día declare en al menos otras dos causas: una que inició el también diputado nacional Esteban Paulón el año pasado contra Sarubbi Benitez, el Gordo Dan y otros libertarios; y otra que impulsa el periodista Pablo Duggan contra el mismo abogado y conductor de "Carajo".

Además de estos tres expedientes, la denuncia realizada por Pareja también involucra a este militante libertario. En el caso de Pareja, por ejemplo, se hizo público su teléfono celular. Según fuentes judiciales en ese expediente -iniciado por el ahora diputado libertario el año pasado- ya declararon al menos 5 acusados. Uno de ellos reconoció que le envió un mensaje amenazante vía Whatsapp al armador bonaerense. Al ser interrogado, según pudo reconstruir este medio, dijo que no sabía que estaba cometiendo un delito.

Pero esto no es todo. La fiscal Ramírez fue víctima del mismo ataque que está investigando por parte los libertarios. Desde Carajo arremetieron contra ella por avanzar en el caso Pareja. Desde el programa que conduce Sarubbi Benítez difundieron datos de su vida privada como la zona en la que vive, su situación patrimonial y bancaria. También ventilaron datos del expediente que se abrió por la presentación de Pareja –que es del año pasado como la mayoría de estas presentaciones-. Esto provocó que la fiscal presentara una denuncia en sede judicial por esos hechos la semana pasada y también otra ante el Colegio Público de Abogados para que los letrados señalados en su presentación sean sancionados.

Ramírez, a cargo de la fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires, se dirigió a la jueza Paula Virginia Nuñez Gelvez, al frente del juzgado Nº 21, para que tome cartas en el asunto por los hechos de los que dice fue víctima. Lo hizo el 17 de abril pasado, en el que relató lo sucedido en el programa La Trinchera el día previo, el 16 de abril, que comenzó con un editorial de Sarubbi Benítez con la imagen de fondo de Pareja y la fiscal y fragmentos del expediente que se abrió por la denuncia del ahora legislador nacional, que también expuesta.

La fiscal acusó a Sarubbi Benítez de realizar una “difusión y divulgación maliciosa e imprudente, respecto de las actuaciones que conforman el presente legajo de investigación, iniciado a partir de la denuncia del Sr. Sebastián Miguel Pareja. Dijo que eso sucedió el 16 de abril de 2026, a las 14, en el Canal de Stream “CARAJO”, en el programa “La Trinchera”. La fiscal resaltó que el conductor de ese programa está imputado y fue citado a indagatoria para el 28 de abril en la causa que le inició Pagano -caso n° 38700-00-00/25 (MPF 1142524)-. También destacó que la defensa de Sarubbi Benítez “se encuentra a cargo de su pareja, la Dra. MARIA DEL ROSARIO LABIANO, quien luego de ser tenida en el marco del presente caso, como abogada defensora de la imputada Florencia Soledad Bagnis, con fecha 16 de abril del corriente año, se le ha enviado desde esta sede, y por vía correo electrónico, las copias digitales del presente caso”. Es decir, se infiere por lo sostenido por la fiscal que la pareja de Sarubbi Benítez tuvo acceso al expediente que se ventiló en “Carajo”.

La fiscal también apuntó contra otro de los denunciados por Pareja, Ulises Jeremías Rodríguez, otro abogado libertario, y quien fue invitado al programa de Sarubbi Benítez el 16 de abril. Respecto a este acusado, Celsa Ramírez señaló que “también recibió las copias digitales con fecha 15 de abril de 2026”.

Por esta razón, concluyó la jueza, “resulta palmario que estamos en presencia de una clara falta de ética profesional por parte de los letrados, quienes habrían revelado información confidencial correspondiente al presente legajo de investigación, y utilizado el mismo para fines impropios, en clara violación a la Ley 23.187, que regula el ejercicio de la abogacía, en la Ciudad de Buenos Aires”.

También destacó lo dicho por Rodríguez en el mentado programa del 16 de abril. De acuerdo a Ramírez, que “no puede perderse de vista las manifestaciones vertidas por el Dr. RODRIGUEZ, quien ha sido convocado a prestar declaración a tenor del Art. 173 del C.P.P.C.A.B.A en el marco del presente caso esta semana reprogramada la audiencia para el día 23/04/26, y no ha tenido respeto en referirse y ventilar a cuestiones vinculadas a la vida personal de la suscripta, informando zona donde vivo, como así también a mi situación patrimonial, y hasta mi supuesta situación bancaria”.

Por todo esto, el 17 de abril, la fiscal confirió intervención “a la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de este Ministerio Público Fiscal” para que avance en los hechos que informó.

A su vez, la fiscal pidió “que se ordene extraer testimonios de las presentes actuaciones, se proceda a los fines de investigar lo acontecido, como así también se envíen las constancias y se informe el accionar cuestionado de los letrados, al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ello a los fines que estime corresponder”.

Mientras lo denunciado por la fiscal Celsa Ramírez ya tramita en sede judicial, de forma paralela avanzan las otras causas en las que están denunciados el Gordo Dan y/o su séquito.

Los casos de Paulón, Pagano y Duggan

Tres de los casos que se movieron en los últimos días en los tribunales porteños son los que tienen por denunciantes a los diputados Esteban Paulón y Marcela Pagano y al periodista Pablo Duggan. En los tres casos se esperan importantes novedades la semana próxima.

En el caso de Pagano fue convocado a declarar el abogado Sarubbi Benítez para el próximo martes. Fue citado para recibir la intimación del hecho del que se lo acusa, la formalización de los cargos en su contra. Es el equivalente a una indagatoria en la justicia federal. Es una ampliación porque ya había sido citado en ese proceso el 22 de mayo del año pasado cuando se negó a declarar. Se espera que también declare el mismo día en los casos de Paulón y Duggan.

En el caso de Paulón, por ejemplo, el diputado presentó una denuncia el año pasado y una ampliación en la que apuntó contra el Gordo Dan, Sarubbi Benítez, Pablo Pazo, Mariano Pérez y el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, entre otros, por diversos ataques que sufrió.

De acuerdo a la primera presentación del diputado nacional por Provincias Unidas, Paulón narró que como “dirigente de las organizaciones del colectivo de la diversidad sexual, vengo recibiendo un constante y permanente hostigamiento en mis redes sociales desde cuentas anónimas y bots que, ante cada una de mis publicaciones, responden con comentarios que refieren a acusaciones de ‘pedófilo’, o instan a ‘mostrá los pendrives’, anuncian o solicitan supuestos allanamientos por parte de la Policía Federal para ‘que le periten la computadora’, ‘secuéstrenle los pendrives’, etc., asociando a que mi orientación sexual gay —en mi caso casado legalmente con una persona de mi mismo sexo — y como gestor y promotor de políticas públicas en favor de las minorías sexuales (…) me identificaría como un pedófilo o una persona que practica la pedofilia”. Uno de estos ataques se realizó el 2 de julio de 2025 en el programa “La Misa” que se emite en Carajo y es conducido el Gordo Dan. En la misma denuncia se dejó constancia que Sarubbi Benítez también atacó a Paulón por denunciar al Presidente: “Este pedófilo, pedófilo, con ‘p’ de pedófilo, ya denunció como cinco veces a Milei y tampoco llegó a ningún lado. Es un vendehumo, es un fantasma. Es un fantasma”.

Según indicaron fuentes con acceso a la causa, para la fiscal las figuras delictuales que podrían haber cometido los libertarios en el caso de Paulón exceden el hostigamiento digital y la discriminación. Podrían haber incurrido en los delitos de amenazas (que tiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión); instigación a cometer un delito (que tiene una pena de 2 a 6 años, según la gravedad del delito); incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación (la pena es de 3 a 6 años); y el formar parte de una organización dedicada a imponer sus ideas por la fuerza o el temor (que tiene una pena que oscila de los 3 a los 8 años de prisión). Esto se replica en los otros casos ya que se trata de maniobras similares.

Se trata de figuras delictuales que complejizan la situación de los acusados en las causas en cuestión. De allí la reacción del Gordo Dan y su séquito de los últimos días.