Ideal para una tarde otoñal de domingo: la comedia que arrasa en Netflix

¿Y dónde está el policía? es un filme perfecto para un domingo frío.

Netflix tiene entre sus películas más vistas a Y dónde está el policía (en inglés, The Naked Gun), una comedia estrenada en 2025, dirigida por Akiva Schaffer. El guion fue desarrollado por Schaffer junto a Dan Gregor y Doug Mand y parte de una historia original de Seth MacFarlane, quien también se desempeña como productor.

Esta entrega funciona como la cuarta película de la franquicia The Naked Gun y actúa como secuela directa de The Naked Gun 33⅓: The Final Insult (1994). La trama está protagonizada por Liam Neeson, quien interpreta a Frank Drebin Jr., el hijo del icónico personaje de la saga original.

El elenco principal se completa con figuras como Pamela Anderson, Paul Walter Hauser -en el papel del Capitán Ed Hocken- y Kevin Durand como el antagonista, además de las participaciones de Danny Huston, Liza Koshy, Cody Rhodes, CCH Pounder y Busta Rhymes. El filme tuvo su estreno en cines de Estados Unidos el 1 de agosto de 2025 bajo el sello de Paramount Pictures, tras una reprogramación de su fecha inicial prevista para mediados de julio.

La producción marca el regreso de este clásico del humor absurdo a la pantalla grande, renovando el reparto pero manteniendo la esencia paródica que caracteriza a la serie.

Elenco de ¿Y Dónde está el Policía?

Liam Neeson como Frank Drebin, Jr.

Pamela Anderson como Beth

Paul Walter Hauser como el capitán Ed Hocken

Danny Huston como Richard Cane

CCH Pounder como Jefa Davis

Kevin Durand como Sig Gustafson

Liza Koshy como Detective Barnes

Eddie Yu como Detective Park

Cody Rhodes como Bartender

Busta Rhymes como ladrón de banco

"Weird Al" Yankovic como él mismo

Priscila Presley (cameo)

Dave Bautista (cameo)

Flyer de ¿Y dónde está el policía?.

Otra opción de Netflix para maratonear

La serie Bandi, recientemente incorporada al catálogo de Netflix, se ha consolidado como una de las sorpresas del año en la plataforma. Con una estructura de ocho capítulos, esta producción francesa creada por Éric Rochant apuesta por un drama criminal crudo que explora la complejidad de los vínculos familiares en contextos de marginalidad.

Desde su estreno, la obra alcanzó un notable impacto internacional, logrando posicionarse en el primer puesto de lo más visto en 27 países. Aunque se trata de una historia de ficción, la crítica destacó su capacidad para retratar problemáticas sociales vigentes, lo que le ha permitido ubicarse entre las principales tendencias globales del servicio de streaming.

Su enfoque directo y la construcción de su narrativa familiar son los pilares fundamentales para atraer a un público que busca relatos de suspenso con un fuerte trasfondo humano.