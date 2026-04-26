Un nuevo pulmón verde en la ciudad: así será el parque de más de 15.000 metros cuadrados que sumará sombra, drenaje y espacios de descanso.

La Ciudad de Buenos Aires avanza con la creación de un nuevo espacio verde que promete transformar una zona clave del tejido urbano. Se trata de un parque de más de 15.000 metros cuadrados que no solo sumará superficie verde, sino que también incorporará infraestructura pensada para mejorar la experiencia de quienes lo visiten.

El proyecto se enmarca en una política más amplia de recuperación de terrenos en desuso, con el objetivo de ampliar la cantidad de espacios públicos disponibles. El futuro parque se desarrollará en el barrio de Villa Urquiza, sobre un antiguo predio ferroviario que hoy se encuentra sin uso. La zona está delimitada por la avenida Triunvirato, la avenida Roosevelt, las vías del ferrocarril Mitre y la estación Juan Manuel de Rosas, uno de los principales nodos de transporte del área.

Un nuevo pulmón verde en la ciudad: así será el parque de más de 15.000 metros cuadrados que sumará sombra, drenaje y espacios de descanso. Foto: GCBA

Además de la creación del parque, la intervención incluirá mejoras en el entorno urbano, como ampliación de veredas, nueva iluminación y mayor accesibilidad peatonal.

Más verde y mejor infraestructura

Uno de los ejes principales del proyecto es la incorporación de superficie verde: se sumarán casi 6.000 metros cuadrados de vegetación en una zona con alta densidad urbana y circulación constante. Pero el diseño no se limita a lo estético. El parque incluirá sistemas de drenaje que permitirán absorber mejor el agua de lluvia y evitar anegamientos, un aspecto clave en el contexto climático actual.

A esto se suma la instalación de mobiliario urbano, como bancos, sectores de descanso y áreas de encuentro, pensado para fomentar el uso cotidiano del espacio. Otro de los puntos centrales del proyecto es la incorporación de estructuras que generen sombra, una demanda creciente en los espacios públicos urbanos.

Estas áreas estarán diseñadas como refugios climáticos, especialmente útiles durante los meses de calor, y buscan extender el tiempo de permanencia de las personas en el parque. De esta manera, el espacio no solo funcionará como lugar de paso, sino como un punto de encuentro y permanencia.

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La creación de este parque refleja una tendencia cada vez más visible en la planificación urbana: diseñar espacios que no solo sean verdes, sino también funcionales, accesibles y adaptados a nuevas necesidades ambientales.