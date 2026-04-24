Casas de paja: la insólita tendencia low cost que se mete en el mercado inmobiliario

Casas de paja: la opción low cost que se mete en el mercado inmobiliario.

Durante décadas quedaron asociadas a la fragilidad del relato de Los tres chanchitos, pero hoy las casas construidas con paja reaparecen como una alternativa real, económica y sustentable frente a los métodos tradicionales, aunque resulta bastante insólito por las condiciones de sus materiales. En un contexto global atravesado por la crisis habitacional, el aumento de los costos de construcción y la búsqueda de soluciones ecológicas, este sistema milenario vuelve a captar la atención.

Lejos de ser una excentricidad, la técnica, conocida como construcción con fardos de paja tiene raíces históricas que se remontan a finales del siglo XIX en regiones agrícolas de Estados Unidos y Europa. Con el paso del tiempo, fue perfeccionándose hasta convertirse en una opción viable dentro de la bioconstrucción. Hoy, países como España, Francia y Alemania registran un crecimiento sostenido de este tipo de viviendas, impulsado en parte por la necesidad de reducir costos tras distintas crisis económicas.

Cuáles son los beneficios de las casas de paja

Una de las principales ventajas es el precio. La paja, subproducto de la cosecha de cereales como el trigo, resulta considerablemente más barata que materiales como el ladrillo o el hormigón. Esto permite reducir de forma significativa el presupuesto total de obra, algo clave en mercados donde construir una vivienda tradicional se vuelve cada vez más inaccesible.

Pero el atractivo no es solo económico. Desde el punto de vista ambiental, estas casas presentan un impacto mucho menor. La paja es un material renovable, biodegradable y con una huella de carbono baja. Además, los muros de fardos compactados ofrecen un excelente aislamiento térmico, lo que ayuda a mantener temperaturas estables tanto en invierno como en verano y reduce el consumo energético.

La paja, subproducto de la cosecha de cereales como el trigo, resulta considerablemente más barata que materiales como el ladrillo o el hormigón.

En términos de confort, quienes habitan estas viviendas destacan su capacidad para regular la humedad y generar ambientes saludables. “Respiran”, explican los especialistas en bioconstrucción, en referencia a la permeabilidad de los materiales naturales que evitan la acumulación de humedad interna.

La construcción, además, suele ser más rápida y sencilla. Los fardos de paja se apilan como bloques, formando muros que luego se revisten con barro, cal u otros materiales naturales para protegerlos de la intemperie y mejorar su durabilidad. Bien ejecutadas, estas estructuras pueden durar décadas e incluso siglos, desmontando el mito de su fragilidad.

En Argentina, aunque todavía es un nicho, el interés crece. En provincias como Córdoba, Mendoza y algunas zonas de la Patagonia ya existen experiencias de viviendas construidas con técnicas de bioconstrucción, impulsadas tanto por arquitectos como por comunidades que buscan alternativas más económicas y sustentables. Talleres y cursos sobre construcción con tierra, adobe y paja también ganan popularidad entre quienes desean autoconstruir su hogar.