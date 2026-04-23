Casas de piedra: la tendencia que combina ahorro, diseño y resistencia.

En un contexto donde construir una vivienda en Argentina se volvió cada vez más caro y complejo, resurgen alternativas que combinan tradición, sustentabilidad y eficiencia. Entre ellas, las casas de piedra, uno de los sistemas constructivos más antiguos de la humanidad, vuelven a captar interés, no solo por su estética rústica sino por sus ventajas estructurales y económicas.

La piedra fue uno de los primeros materiales utilizados para construir viviendas y todavía hoy demuestra su vigencia. Su principal atractivo es la durabilidad ya que existen edificaciones de cientos e incluso miles de años que siguen en pie, lo que confirma su enorme resistencia frente al clima y el desgaste.

Además, se trata de un recurso natural ampliamente disponible. En muchos casos, incluso puede obtenerse del mismo terreno donde se construye, lo que reduce costos logísticos y de materiales .

Las casas de piedra ofrecen ventajas concretas frente a otros sistemas constructivos. Pueden soportar condiciones climáticas extremas mejor que muchos materiales modernos, mantienen temperaturas más estables, frescas en verano y cálidas en invierno, no requieren grandes mantenimientos a lo largo del tiempo y al ser un material natural, reduce el impacto ambiental en comparación con procesos industrializados.

¿Las casas de piedra son más baratas que las construcciones tradicionales?

El costo de construir con piedra puede variar mucho según el diseño, la mano de obra especializada y la disponibilidad del material. Sin embargo, en términos generales, puede resultar competitiva frente a otros sistemas. Hoy, construir una casa en Argentina cuesta en promedio entre USD 800 y USD 1.500 por m² en sistemas tradicionales, pudiendo superar los USD 1.500 para estándares medios . En algunos casos, incluso puede escalar por encima de los USD 3.000 dependiendo del nivel de terminación .

En ese escenario, la piedra puede abaratar costos cuando se consigue localmente, aunque la mano de obra especializada puede encarecer el proyecto. La ecuación final depende del equilibrio entre material disponible y complejidad constructiva.

La piedra fue uno de los primeros materiales utilizados para construir viviendas y todavía hoy demuestra su vigencia.

En Argentina, las casas de piedra no son la norma, pero tienen fuerte presencia en zonas como la Patagonia, Córdoba o el noroeste, donde el material es abundante y se integra al paisaje. Sin embargo, el crecimiento de sistemas industrializados como el steel frame o las casas prefabricadas plantea una competencia directa. Estos métodos permiten construir más rápido y con costos más previsibles, algo clave en un país con alta inflación y volatilidad .

Aunque estas construcciones no reemplazarán a los sistemas tradicionales o industrializados, sí se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan una vivienda sólida, sustentable y con identidad propia en un mercado cada vez más incierto.