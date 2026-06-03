Obras viales y aprovechamiento hídrico: Formosa avanza con obras viales para fortalecer la conectividad y la producción

El Gobierno de Formosa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), continúa con el desarrollo de obras de infraestructura vial e hídrica en distintos sectores de la provincia, con intervenciones que apuntan a mejorar la conectividad, fortalecer la producción y ampliar el acceso a servicios esenciales para las comunidades.

El administrador general de la DPV, el ingeniero Federico Javier Caffa, brindó detalles sobre los trabajos que se encuentran en marcha en diálogo con Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) y destacó que actualmente existen varios frentes de obra distribuidos entre el interior provincial y la ciudad capital. Entre las intervenciones más importantes, Caffa mencionó el estabilizado de la Ruta Provincial Nº 32, que une Las Lomitas con Fortín Soledad y que ya presenta un avance cercano al 70%.

"Hay varias obras en ejecución", señaló el funcionario, quien explicó que previamente se realizaron tareas vinculadas a la compactación del suelo y al sistema de drenaje necesario para garantizar la durabilidad del camino.

Nuevos corredores para la producción

Caffa destacó las obras asociadas al aprovechamiento de las aguas del Bañado La Estrella mediante canales y compuertas que permiten distribuir el recurso hídrico hacia distintas comunidades ubicadas sobre la traza de esa ruta. "Se prioriza la conectividad vial y la protección de las comunidades, y por el otro lado, el aprovechamiento hídrico", remarcó.

El titular de Vialidad Provincial informó además que continúan los trabajos de estabilizado granular en la Ruta Provincial Nº 8, entre Colonia La Primavera y Siete Palmas; en la Ruta Provincial Nº 4, entre Buena Vista y Primera Punta; y en el corredor que conecta Misión Laishí con Yatay, con proyección de continuidad hasta la intersección con la Ruta Nacional Nº 11.

Sobre estas obras, destacó que permiten ampliar las posibilidades de circulación y fortalecer el desarrollo económico de distintas zonas del territorio provincial. "Se está recreando otro circuito productivo, dando conectividad, no solo en la parte social, sino también en lo productivo y económico del sur de la provincia", sostuvo.

A estas intervenciones se suman la finalización de la primera etapa del estabilizado entre Mojón de Fierro y Boca Riacho Pilagá, además de tareas de mantenimiento y bacheo sobre las rutas provinciales Nº 1 y Nº 28. Según indicó Caffa, también está prevista la continuidad de trabajos sobre la Ruta Provincial Nº 26, entre Pozo del Tigre y Fortín Lugones, y sobre la Ruta Provincial Nº 24, entre Estanislao del Campo y San Martín Dos.

Un nuevo acceso para el puerto de cargas

En la ciudad de Formosa, una de las obras más relevantes es la construcción del nuevo acceso al puerto de cargas, considerada estratégica para la logística y el transporte provincial. De acuerdo con lo explicado por el funcionario, la primera etapa contempla la ejecución de un terraplén adosado a la defensa costera, cuya estructura será ampliada hasta superar los 25 metros de ancho.

También incluye obras de drenaje destinadas a mejorar el escurrimiento pluvial en los barrios Bernardino Rivadavia y Lote 4, además de un estabilizado granular que permitirá habilitar rápidamente la circulación de vehículos pesados. Respecto de la segunda etapa, Caffa precisó que se construirán dos calzadas pavimentadas de ocho metros de ancho cada una, separadas por un cantero central y complementadas con iluminación LED y veredas peatonales.

La intervención permitirá además generar un nuevo sector integrado al paseo costero de la capital, además de lograr la ampliación de la infraestructura urbana vinculada al desarrollo portuario y al crecimiento de la ciudad.