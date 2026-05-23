Pese al ajuste nacional, Formosa avanza con obras viales, hidráulicas y sanitarias en toda la provincia

En medio del ajuste que atraviesan las provincias y del freno a la obra pública nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei, Formosa mantiene en ejecución distintos proyectos de infraestructura y avanza con obras viales en varios puntos del territorio provincial. En ese contexto, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Javier Caffa, aseguró que los trabajos sobre la calle Martín Rodríguez, en la capital formoseña, podrían finalizar en un plazo estimado de entre tres y cuatro meses.

El funcionario explicó que la intervención presenta un nivel de complejidad mayor al de una obra urbana convencional debido a las tareas hidráulicas que se ejecutan debajo de la calzada. Según indicó, el proyecto incluye un sistema de desagües pluviales de gran profundidad y una reconstrucción integral pensada para soportar circulación pesada vinculada al desarrollo industrial del polo científico y tecnológico.

Caffa detalló además que actualmente existen varios frentes de trabajo activos sobre la traza y señaló que las condiciones climáticas de las últimas semanas complicaron el ritmo previsto. En ese sentido, explicó que las precipitaciones afectan directamente las tareas viales porque el exceso de humedad deteriora los materiales y dificulta la estabilidad del terreno.

Durante una entrevista radial, el titular de Vialidad también cuestionó el impacto que tuvo la paralización de la obra pública nacional sobre la infraestructura vial. Según sostuvo, desde el inicio de la gestión nacional se frenaron proyectos estratégicos en distintas provincias, situación que, afirmó, repercutió sobre rutas y obras en ejecución dentro de Formosa.

De acuerdo con lo expresado por el funcionario, en la actualidad permanecen detenidos cerca de 160 kilómetros de rutas que estaban en construcción, entre ellas sectores de la autovía sobre la ruta nacional 11 y otros corredores provinciales. Frente a ese escenario, aseguró que la provincia continúa sosteniendo distintas intervenciones mediante financiamiento propio.

Entre las obras mencionadas, Caffa destacó avances sobre las rutas provinciales 1 y 28, además de la ruta 32, que conecta Las Lomitas con Fortín Soledad. Sobre este último proyecto, afirmó que ya superó el 65% de ejecución y remarcó que el objetivo oficial es concluirlo antes de fin de año.

Formosa sostiene obras estratégicas con financiamiento provincial

En paralelo al reclamo por la paralización de fondos nacionales, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, aseguró que la provincia continúa ejecutando obras consideradas clave para el desarrollo productivo y social. Según sostuvo, la decisión del Gobierno provincial es mantener en marcha infraestructura estratégica pese al impacto generado por el freno de la obra pública nacional.

El funcionario explicó que varias iniciativas continúan avanzando mediante recursos provinciales mientras se mantiene el reclamo ante Nación por convenios y partidas suspendidas tras el cambio de gestión. Entre las obras mencionadas, destacó el acueducto destinado a abastecer sectores de La Nueva Formosa, Villa del Carmen y barrios del sur de la capital, además de intervenciones hidráulicas sobre la avenida Néstor Kirchner para reducir riesgos de anegamientos.

Ibáñez también remarcó la importancia de la etapa final del Centro de Medicina Nuclear y valoró especialmente la futura puesta en funcionamiento del ciclotrón, tecnología que permitirá producir radioisótopos para tratamientos oncológicos y estudios de alta complejidad. Según indicó, se trata de una capacidad inédita para el norte argentino y Paraguay, con potencial para convertir a Formosa en un polo regional de desarrollo científico y sanitario.