Australiano Leckie agradece la oportunidad de disputar el Mundial tras superar una lesión

FOTO DE ARCHIVO: Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 - Octavos de final - Argentina - Australia

​Mathew Leckie, el héroe australiano del Mundial de 2022, está agradecido con el seleccionador Tony Popovic ‌por haberle dado ‌la oportunidad de ser convocado para el torneo de Norteamérica tras una larga lucha contra las lesiones.

Hace cuatro años en Qatar, Leckie marcó un golazo que dio la victoria por 1-0 a Australia frente a Dinamarca y la clasificó para los octavos ​de final por ⁠segunda vez en su historia en la Copa ‌del Mundo.

Ahora, con 35 años, el extremo ⁠reconvertido en mediocampista viene de ⁠una temporada plagada de lesiones con el Melbourne City, pero aspira a disputar su cuarto Mundial tras ⁠ser convocado para la concentración de los Socceroos ​en Florida.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Ha sido una época frustrante... ‌pero supongo que siempre he ‌tenido la mentalidad de que podría volver", dijo ⁠Leckie a periodistas en una videollamada el viernes. "Si no tengo lesiones cuando estoy en el campo, sigo siendo capaz de estar en buena forma".

"No ​siento que ‌esté bajando el ritmo en absoluto, y la clave ha sido intentar mantenerme en forma. Todavía tengo mucho que ofrecer".

Leckie tuvo dificultades para volver a los terrenos de juego ⁠con el Melbourne City tras someterse a una operación de cadera en diciembre, pero causó una gran impresión a su regreso en abril.

Popovic prácticamente confirmó que Leckie formaría parte de su plantilla si estaba en forma, y lo elogió especialmente después de que jugara los ‌120 minutos en la derrota del City en la tanda de penales ante el Auckland FC en los playoffs de la A-League.

"Todo dependerá de su estado físico, pero si nos fijamos en la calidad que ha ‌demostrado a los 35 años sin apenas rodaje, eso es algo que un jugador joven no puede hacer", dijo ‌Popovic este ⁠mes.

Australia debuta en el Mundial contra Turquía en Vancouver el 13 de junio y ​también se enfrentará a la coanfitriona, Estados Unidos, y a Paraguay.

Con información de Reuters