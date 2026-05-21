Aumento y bono para empleados de comercio en mayo 2026: cuánto cobran, según escala salarial

Cuánto cobra un empleado de comercio

Los empleados de comercio perciben en mayo de 2026 un nuevo incremento salarial en el marco del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector. El entendimiento contempla un aumento del 1,5% sobre las escalas básicas vigentes y la continuidad de distintas sumas fijas no remunerativas que elevan el ingreso mensual de los trabajadores.

El esquema forma parte de una recomposición escalonada del 5% acordada para el trimestre en curso y mantiene vigente un sistema mixto de actualización salarial compuesto por aumentos porcentuales y bonos extraordinarios.

Además del incremento sobre el básico, los trabajadores cobran durante mayo un bono total de hasta $120.000 integrado por distintos conceptos no remunerativos que continúan vigentes hasta junio de 2026.

Cuál es el aumento para empleados de comercio en mayo 2026

El acuerdo paritario establece para mayo un aumento salarial del 1,5% aplicado sobre las escalas básicas vigentes. Este porcentaje integra el esquema de recomposición salarial escalonada acordado entre el sindicato y las cámaras empresariales.

La actualización impacta sobre todas las categorías comprendidas dentro del Convenio Colectivo de Trabajo de Comercio y modifica los salarios básicos utilizados para calcular antigüedad, presentismo y otros adicionales convencionales.

Salarios de comercio confirmados

Cómo es el bono de $120.000 para empleados de comercio

El entendimiento salarial mantiene vigente un esquema de sumas no remunerativas que durante mayo totaliza hasta $120.000.

El bono se compone de la siguiente manera:

Suma fija extraordinaria de recomposición: $20.000.

Continuidad de suma no remunerativa previa: $40.000.

Continuidad de otra suma no remunerativa vigente: $60.000.

Todos estos importes deben figurar en el recibo de sueldo bajo las siguientes denominaciones:

“Anticipo Recomposición No Remunerativo - Acuerdo Abril 2026”.

“Anticipo No Remunerativo - Acuerdo Abril 2026”.

Aunque las sumas mantienen carácter no remunerativo, el acuerdo establece que deben ser consideradas para el cálculo de distintos adicionales salariales.

Salarios confirmados en mayo

Cómo impacta el bono sobre antigüedad, presentismo y aguinaldo

Uno de los puntos centrales del acuerdo es que las sumas no remunerativas sí forman parte de la base de cálculo para algunos conceptos salariales importantes.

Entre ellos se incluyen:

Antigüedad.

Presentismo.

Horas extras.

Vacaciones.

Sueldo Anual Complementario (SAC).

Esto implica que el impacto real del acuerdo sobre el ingreso mensual termina siendo superior al monto nominal inicialmente informado.

A su vez, sobre estas sumas se aplican únicamente los descuentos correspondientes a:

Obra Social OSECAC.

Aportes sindicales obligatorios.

El salario final también puede incrementarse por:

Antigüedad.

Presentismo.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales específicos de cada empresa.

Cómo queda la contribución patronal extraordinaria

El acuerdo también mantiene vigente una contribución patronal extraordinaria obligatoria destinada a OSECAC.

Las empresas deben abonar $28.000 mensuales por cada trabajador comprendido en el convenio. La obligación alcanza únicamente a empleados con contrato vigente durante el mes correspondiente y debe ingresarse a través del sistema informático de la obra social dentro de los 10 días posteriores al vencimiento mensual. La contribución se mantendrá activa durante todo el período de vigencia del acuerdo paritario.

El esquema salarial acordado para comercio continuará vigente hasta junio de 2026, cuando volverán a abrirse las negociaciones entre el gremio y las cámaras empresariales.