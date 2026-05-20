Dos grandes cadenas de Misiones solicitaron procedimientos preventivos.

Los trabajadores de una ciudad atraviesan un momento de incertidumbre ya que dos importantes cadenas comerciales solicitaron el procedimiento preventivo producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

Se trata de Pinturerías del Centro y Frigoríficos Friar, dos importantes empresas que tienen varios locales en Posadas, Misiones. Decenas de empleados temen por su futuro en el contexto de caída del consumo en la ciudad y el país.

“Estamos acompañando a dos empresas, una cadena de pinturerías, Pinturerías del Centro, y también una cadena importante de venta de carne, como es Friar, que han presentado esto que se denomina el procedimiento preventivo de crisis”, explicó Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas.

Además de confirmar el pedido, el dirigente gremial señaló que las empresas recurrieron a esta herramienta legal para solicitar un alivio temporal en el pago de las cargas sociales. Esto permite que las firmas presenten sus balances y soliciten medidas excepcionales ante un escenario económico adverso. Tanto Pinturerías del Centro como Friar pidieron dejar de abonar por algunos meses las cargas sociales correspondientes a jubilación, obra social y asignaciones familiares.

El duro panorama del comercio en Posadas

“Estas dos cadenas importantes han solicitado no pagar cargas sociales por determinada cantidad de meses, justamente por la situación compleja que estamos atravesando”, detalló Gómez.

En ese sentido, aclaró que no es una situación que viven solamente estas dos importantes firmas, sino que es algo que se repite a nivel general: "Estamos atravesando un momento muy difícil por la caída del consumo, la caída de las ventas y la situación de las familias, del asalariado, que no está saliendo a gastar ni a comprar".

También marcó que también afecta a la ciudad la disminución de compradores provenientes de países vecinos un punto importante de ingresos para Misiones. "Ya no tenemos los potenciales clientes que venían de Paraguay y Brasil, porque el tipo de cambio hoy no es favorable para venir a consumir a la Argentina”, enfatizó.

“Tenemos comercios que deciden cerrar, comercios que deciden achicar personal y también situaciones de mal pago de salarios por el mismo contexto que estamos atravesando”, cerró el secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio. En ese contexto, muchos trabajadores temen sobre su futuro ya que esta medida puede ser un primer paso para despidos o achique de personal como ocurrió en otras empresas.