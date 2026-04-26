La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán llevó los precios del pistacho a su nivel más alto en varios años, al afectar el abastecimiento de uno de los principales productores globales en un contexto de fuerte demanda.

Así lo advirtió este domingo el periódico británico Financial Times, a partir de un informe de la consultora Expana. Concretamente, en marzo pasado el pistacho llegó a cotizar cerca de 4,57 dólares por libra (unos 453 gramos), su valor más elevado desde 2018.

Lo que ocurre es que Irán concentra alrededor de una quinta parte de la producción mundial de pistacho y entre el 25% y el 30% de las exportaciones globales en determinados años, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

En este marco, comerciantes del sector advierten que movilizar la cosecha iraní se volvió cada vez más complejo, debido a que el conflicto impacta sobre la logística en todo Oriente Próximo.

Por el lado de la demanda, en paralelo, el precio de este fruto seco aumentó en los últimos años. Uno de los factores impulsores fue la fiebre global del “chocolate de Dubái”: barras rellenas de crema de pistacho y masa hojaldrada que se volvieron populares en los últimos años.

Sin embargo, la oferta ya mostraba malos números antes del estallido de la guerra a fines de febrero, ya que las cosechas de 2025 en los principales productores —entre ellos Estados Unidos, Turquía e Irán— resultaron inferiores a lo previsto.

Pese al alto al fuego y las negociaciones de las últimas semanas, el precio del pistacho sigue siendo elevado debido a que Irán todavía mantiene el bloque al estrecho de Ormuz

Trump cancela el viaje de sus negociadores a Pakistán y sigue la tensión con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "no es suficiente" la nueva oferta que representantes iraníes realizaron luego de que él cancelara el viaje de sus enviados a Pakistán para negociar.

"Nos dieron (ayer) un documento que debería haber sido mejor y curiosamente, inmediatamente después de cancelarlo, en diez minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", dijo Trump a los medios poco antes de abordar en Florida el avión presidencial. Sin embargo, luego aclaró: "Ofrecieron mucho, pero no lo suficiente".

El último sábado, Trump anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, donde iban a participar de una segunda ronda de contactos indirectos con Irán.

"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vas a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Ellos pueden llamarnos cuando quieran, pero no van a dar más viajes de 18 horas para sentarse a hablar de nada", afirmó Trump en diálogo con Fox.