La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires realizó un encuentro de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), que tuvo como oradores a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al diputado nacional Sebastián Pareja. Tras semanas de enfrentamientos entre tribus del oficialismo, el evento karinista contó con la palabra del ministro de Interior, Diego Santilli, y hubo invitados de Las Fuerzas del Cielo.

El encuentro se realizó en el municipio de Suipacha y, según se indicó, reunió a más de 1500 dirigentes de los 135 distritos bonaerenses. En el cierre de la jornada, la hermana del presidente Javier Milei agradeció la presencia de los dirigentes y destacó el compromiso de quienes “decidieron involucrarse y dar un paso adelante”, al remarcar que “esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”.

La titular de LLA subrayó además el valor político del encuentro en el interior bonaerense y sostuvo que la construcción en la Provincia no puede pensarse desde un escritorio, sino con presencia, organización y trabajo en cada distrito. En ese sentido, remarcó que el desafío del espacio es consolidar una estructura política con arraigo territorial y capacidad de gestión real.

Karina Milei aseguró que La Libertad Avanza tiene “un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei”, y afirmó que ese objetivo será posible porque el espacio está haciendo “el trabajo que durante años nadie hizo”.

En el tramo más enfático de su mensaje, llamó a fortalecer el despliegue político en todo el territorio bonaerense y sostuvo que “necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia”, al señalar que esa transformación se va a lograr “con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei”.

En tanto, Pareja, armador del mileismo en territorio bonaerense manifestó: “El Presidente nos pidió alcanzar un objetivo claro: ganar la Provincia de Buenos Aires, y estamos trabajando con un plan estratégico para lograrlo. Por eso nos encontramos hoy junto a más de 1500 dirigentes aquí en Suipacha, para definir la formación y capacitaciones que hacen falta para estar a la altura de ese desafío".

Y sentenció: "Estamos construyendo una alternativa de gobierno amplia que bajo la conducción de LLA esté en condiciones de conducir la Provincia y sus 135 municipios.”

Por su parte, Santilli, que ambiciona ser el candidato a gobernador bonaerense de LLA en las elecciones del 2027, instó a los presentes a "prepararse para el camino que viene" que es "ganar la Provincia de Buenos Aires".

"Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia. Hay que estar unidos y hacer que Javier Milei continúe este cambio para que la Argentina crezca por 20 años consecutivos”.

La apertura estuvo a cargo de la diputada nacional Miriam Niveyro, que responde a Pareja y tiene a su cargo las EFDAP, y el senador bonaerense Luciano Olivera. También participaron del encuentro los diputados nacionales Santiago Santurio, Joaquín Ojeda, Álvaro García, Alejandro Carrancio y Rubén Torres, junto a los senadores bonaerenses Diego Valenzuela y Carlos Curestis y los diputados bonaerenses Nahuel Sotelo y Juan Osaba, entre otros.

Santurio y Sotelo pertenecen a Las Fuerzas del Cielo, corriente que integra a la militancia mileista de redes sociales que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Esta fracción mantiene un enfrentamiento con el karinismo, que se enrola en el partido LLA.