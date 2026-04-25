La manada de osos de Milei, la estrategia de Kicillof, las travesuras del Gato y el banquero que llama a los peones por su nombre

Las internaciones por motivos de salud mental en la provincia de Buenos Aires se incrementaron un 77% en 2025 respecto a 2023; las consultas ambulatorias aumentaron un 134%. El mayor crecimiento se da en niños y adolescentes. Datos del Informe Federal 2025 y Fundación Soberanía Sanitaria.

El 52% de los jóvenes de barrios humildes del conurbano bonaerense reporta haber sufrido ansiedad y el 37% depresión. El 51% dice que la mayoría de sus amigos consume drogas. El 42% de los jóvenes de entre 19 y 24 años que habitan esos barrios abandonaron la escuela. De los que asisten, el 59% tiene sobreedad. Datos del Informe “Escuelas Desbordadas” recién publicado por CIAS y Fundar.

Las consecuencias sociales del Gobierno libertario son arrasadoras y abarcan áreas disímiles. El fuerte deterioro económico no es suficiente para explicar el fenómeno. La razón principal es la deserción del Estado. Milei les prometió Libertad y les dio abandono.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El derrumbe de la economía se aceleró después de las elecciones de octubre pasado. Luego de conocerse el 3,4% de inflación de marzo salieron los datos de actividad de febrero. Lo más fuerte no es el 2,1% de caída anual: es el derrape del 8,9% de la industria y fundamentalmente el derrumbe del comercio del 7%. Depresión de consumo con inflación. El mismo Indec reveló que las ventas en los shoppings cayeron un 2,1% interanual en febrero, encadenando su novena baja consecutiva. Para la Universidad Di Tella la confianza del consumidor cayó un 10% contra 2025 y un 5,7% respecto al mes anterior. Todos los datos son de catástrofe. Como si hubiera habido una guerra o una pandemia.

El vertiginoso deterioro económico y social ya se refleja en los estudios en territorio. Las conclusiones del informe de la consultora cordobesa Delfos son elocuentes:

*Abril muestra que Milei entra en un momento político más delicado que una simple baja de imagen. El problema ya no es solo cuánto apoyo conserva, sino qué tipo de vínculo le queda con la sociedad.

*La combinación entre recesión doméstica, descreimiento narrativo, pesimismo sobre el futuro y moralización del rechazo configura un escenario en el que el Gobierno empieza a perder no solo aprobación, sino capacidad de sentido.

*El estudio muestra “un clima social de fatiga, descreimiento y endurecimiento del juicio sobre el Gobierno nacional. Ya no se trata solamente de una baja coyuntural por malhumor económico: lo que aparece es una combinación más profunda entre malestar material, deterioro de expectativas y desgaste moral del vínculo con el liderazgo presidencial. La economía sigue siendo el gran organizador de la vida cotidiana, pero dejó de ser el único prisma. A la pérdida de bienestar se le suma una crítica más densa sobre el modo de ejercer el poder”.

El choque de frente de Milei con la sociedad, incluso con parte de su base electoral, despertó el entusiasmo de la oposición: “hay 2027”, dicen.

“Jorge está muy entusiasmado, le gusta la idea de armar una opción de centro para competir en una Paso con Kicillof”. Jorge es Jorge Brito, presidente del Banco Macro, ex presidente de River hasta el año pasado y uno de los que ya se empezó a mover al ver la caída pronunciada de Milei. El que lo cuenta es un actual funcionario, amigo del candidato.

“Creo que hay que tener una alternativa. Yo estoy para ayudar, si tengo que jugar juego”, le dijo el banquero a un “armador del centro peronista”. “Brito tiene sensibilidad, es un tipo serio, pero agradable, se sabe el nombre y apellido de todos los peones del campo”, contó Emilio Monzó, que trabaja en ese armado, a El Destape. La idea de Brito presidente nació en un asado en la casa de un importante político peronista días después de dejar River. Cuentan que Nicolás Massot le dijo “Ahora podés ir por la presidencia” y el banquero contestó “puede ser”. Brito ya lo habló con la familia y le dieron el ok.

Brito no es el único que se prueba el traje de competidor con Kicillof. Esta semana Mayra Mendoza viajó a San Juan por indicación de Cristina para reunirse con Sergio Uñac. El ex gobernador quiere ser el candidato de la ex presidenta. Cerca de Cristina no lo niegan aunque dicen que aún piensa que Milei puede reelegir.

Otro armado amanece esta semana. El 1 de mayo en Parque Norte habrá un acto peronista. “La convocatoria es federal y la intención es abrir un debate impostergable en el Peronismo. Representamos a la Argentina productiva”, cuenta uno de los protagonistas. Ahí estarán Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Marcelo Lewandowski, entre otros.

“Cristina necesita un Randazzo para negociar con Axel como negoció con Scioli en 2015. Ahí podría entrar Uñac”, cuenta un peronista de primer nivel que pasa por San José 1111 seguido. Pero ojo que analiza otras opciones. A Axel lo considera un ajeno. A ella le gustaría enfrentarlo con uno propio: Máximo, por ejemplo, sostiene el dirigente. “Para sentarse con Axel a negociar tiene que debilitarlo antes, llevarlo al barro. Y lo va a hacer”.

Un proyecto que ya llegó al Congreso podría empiojar todos esos planes. La eliminación de las Paso. “Hoy no tenemos el número, pero dentro de un mes podemos lograrlo. Karina dijo que pongamos todo lo que hay que poner para convencer a los legisladores porque este es el proyecto más importante hasta 2027”, sostiene un funcionario de buen diálogo con la hermana presidencial que busca votos para el proyecto. No aclaró qué sería lo que piensan “poner” para conseguir el número. Si las eliminan cambia todo. La posibilidad de instrumentar una interna razonablemente bien en el peronismo es mínima. Sin internas, puede terminar mal e ir divididos en tres o cuatro: Kicillof, el candidato de Cristina, el armado federal y el proyecto Brito. Así va a ser difícil que ganen.

“A pesar de los ruidos políticos Axel se sigue fortaleciendo. Se centra en la gestión y camina”, dice un hombre cercano. En La Plata se ven los movimientos del resto como estrategias para negociar. “Axel no deja de crecer, cada voto que pierde Milei viene para acá”, resumen con optimismo. Lo que dicen es cierto y si las elecciones fueran hoy sería vano cualquier intento de Paso por la enorme diferencia que el gobernador le lleva al resto. Pero Kicillof tiene un problema serio y lo sabe. Milei lo está ahogando financieramente al tiempo que el conurbano sufre la peor parte del proyecto libertario. En una provincia con casi 18 millones de habitantes con carencias crecientes se vuelve casi imposible asegurar el pan a todos los que viven en la escasez. Milei busca que se le incendie la provincia a Kicillof sin pensar que una explosión social se lo llevaría puesto también a él.

El Gobierno fue salvado sobre la hora en octubre pasado por Donald Trump y hoy está otra vez contra las cuerdas: derrumbe económico, crisis social y corrupción. Mauricio Macri, que se dice amigo de Trump, asegura a sus amigos que el líder norteamericano no lo va a volver a salvar. La caída de la imagen del gobierno es tan vertiginosa que toda la política apura el paso para estar listos para las elecciones sean cuando sean. Aunque la legislación vigente no lo permite, en el gobierno hablan de adelantar los comicios presidenciales.

Hasta Macri se anota. El encuentro de Paolo Rocca con el ex presidente dio lugar a varias interpretaciones:

*Rocca dijo que hace falta un candidato racional. De esa manera llamó loco al presidente.

*Macri aparece como el candidato de Rocca

*Rocca le propone a Macri ser candidato a presidente un año y medio antes de las elecciones. ¿El empresario piensa o sabe algo que los demás no sabemos? ¿Cree que Milei no llega?

Cerca de Macri cuentan que sondeó a empresarios para ser los candidatos del PRO. Mencionan a Marcos Galperin y al mismo Jorge Brito. Luego aparece la posibilidad de que vaya él mismo. “Si Milei se sigue cayendo podemos ofrecerle ir a una paso nacional. Mauricio le gana”, afirma un hombre de confianza del ex mandatario. Macri cree que al caer Milei él será el candidato anti peronista: “El mismo rumbo, pero honesto”, se le escuchó decir sin sonrojarse. Un viejo amigo lo relativiza: “Tiene la libido puesta en otro lado, desde que se separó ‘el gato’ fatiga las noches como cuando era joven. No lo veo madrugando para una campaña”. No queda claro si lo quieren mostrar como un joven potente o lo están criticando.

En la Rosada prima el desasosiego. Las diarias revelaciones del caso Adorni no dan respiro. “Javier siempre habló muy poco con sus ministros, pero ahora dejó de hablar absolutamente. Solo con Luis Caputo y mucho menos de lo que se cree” reveló un alto funcionario a este medio. La mayor parte del tiempo el presidente lo pasa en las redes sociales o jugando con sus perros. La caída en desgracia de Adorni lo sacó de la carrera por la jefatura de CABA. Si las elecciones fueran hoy la candidata sería Patricia Bullrich. A la provincia iría Diego Santilli. Ninguno de los dos es puro de la LLA, un dato que habla de la fragilidad del proyecto político.

La semana que viene es la prueba de fuego para Adorni. El miércoles irá al Congreso donde lo esperan miles de preguntas. La cita es tan brava que Milei prometió acompañarlo: llegará al Congreso con todo el gabinete. “Dará un discurso institucional de una hora haciendo foco en los logros económicos con fuertes críticas al kirchnerismo”, cuentan cerca del funcionario. El presidente dice “si lo dejo caer a Manuel después vienen por mí”. Tiene razón. Adorni no va a hablar del patrimonio de los legisladores como anunció Luis Majul. Pero tampoco piensa contestar preguntas sobre sus denuncias judiciales. “No puedo hablar del tema porque está en la justicia”, dirá.

Cristina dio instrucciones de que lo traten con respeto. “El Gobierno va a tratar de victimizarse y convertir la sesión en ‘la violencia K’”, advirtió. Alejen a Florencia Carignano de los micrófonos.

La interna entre Karina Milei y Santiago Caputo crece en el malestar general. Cerca de la hermana presidencial prometen que pronto le van a sacar el ARCA al asesor. La interna se metió incluso en el gran negocio del mileísmo: la concesión de la Hidrovía. Para la renovación de la privatización llegaron a la final la empresa Jan de Nul, que ya participa del negocio, cercana a Santiago Caputo, y la empresa DEME NV. Un alto funcionario de esta última se reunió con Martín Menem hace poco tiempo. Él lo niega, pero se reunió. Menem es hombre de Karina.

Ahora se sumó a la interna el ministro de Economía, Luis Toto Caputo: “Así es imposible: hasta octubre sufrimos el riesgo Kuka; ahora el que jode es el riesgo Karina”, se desahogó con un economista amigo.

El titular de Hacienda sostiene que es la política lo que obstaculiza la estabilidad económica: “El riesgo país no baja porque no hay consenso político. Así no puedo salir al mercado. Necesitamos 15 gobernadores para hacer un acuerdo de gobernabilidad y con eso Wall Street apoya”, sostuvo el ministro en una reunión en la que estaban presentes Karina y Santiago. Esa que sacó a la luz el periodista Jorge Liotti en La Nación y el gobierno niega.

Luis Caputo le echa la culpa a Karina porque es ella la que no quiere acordar con los gobernadores. “Vamos con los nuestros”, sostiene. Santiago Caputo, en cambio, opina que hay que acordar con los jefes provinciales. Ahí es cuando Toto Caputo afirma “Si les garantizamos que no nos metemos en sus provincias ellos nos apoyan con los mercados”.

Milei insiste con la motosierra y todo indica que no va a cambiar. El presidente toca fibras sensibles de la sociedad. La baja de los subsidios y la deuda con las empresas de colectivos resultó en una disminución del 40% del servicio. Los trenes tuvieron una reducción de frecuencia del 33%. Las colas que hacen los trabajadores a diario son una tortura y en ambos transportes viajan como ganado. Otro problema que crece y puede convertirse en tragedia es la falta de vacunas. Falta la BCG, que se le da a los recién nacidos antes de salir de la maternidad. No se consigue la de la varicela ni la quíntuple. Hay pocas antigripales, una vacuna que es efectiva si se recibe antes del período de mayor circulación del virus. Desempleo, bajos sueldos, mal trato, desánimo, angustia, enfermedades no parecen una buena plataforma electoral para reelegir.

Este año hay dos elecciones relevantes para Argentina: en Brasil y en Estados Unidos. Juegan dos socios de Milei: Trump y Bolsonaro hijo. Lo de Brasil impacta. Pero lo de Estados Unidos puede ser crucial para Argentina. Un Trump ganador impulsa a Milei, un Trump perdedor lo golpea, un Trump que pierde por paliza y cae es otra Argentina, una con un dólar mucho más alto. Según un sondeo de NBC News, el 63% de los norteamericanos desaprueba la gestión del gobierno y el 68% desaprueba el rumbo económico.

Otro problema de Milei es si se enfrenta mano a mano a Kicillof. En las últimas elecciones la posibilidad de un triunfo peronista agitó el tipo de cambio. En este caso la competición sería con un candidato que Milei no se cansa de decir que es comunista. Si Kicillof mide 40 puntos en abril o mayo de 2027 los inversores extranjeros venden todas sus tenencias, compran dólares y se van. Quizá el presidente debería empezar a aclarar que Kicillof no es comunista. Para no perder por decir boludeces.

En Estados Unidos, en 2004, cientos de libertarios se trasladaron a Grafton, un pueblo de 1000 habitantes, para fundar lo que llamaron el Proyecto del Pueblo Libre. Ganaron las elecciones e impusieron su modelo: redujeron un 30% el presupuesto al recortar gastos en iluminación, bomberos, reparación de carreteras y recolección de basura. Las calles se volvieron intransitables, la falta de iluminación generó una ola de crímenes y la ciudad se convirtió en un basural. El proyecto terminó cuando la ciudad fue invadida por una manada de osos que llegó al pueblo atraído por la comida de las bolsas de basura y atacó a los habitantes. La pregunta que se hacen en el círculo rojo es cuál será la manada de osos que terminará con Milei.