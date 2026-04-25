Bullrich se mueve: recorridas por la Ciudad, el interior y países vecinos

La Piba se mueve. Patricia Bullrich tiene por delante una agenda más que activa. A su viaje a Montevideo se le sumará otro a un país vecino, caminatas en la Ciudad de Buenos Aires —donde suena como candidata— y visitas al interior del país mientras enfrenta en el Senado nuevos desafíos para el oficialismo: proyectos de ley vinculados a la propiedad privada y una reforma electoral que ya mostró algunos desacuerdos, pero que confían en hacer avanzar.

Este viernes, la senadora viajó a Uruguay convocada por la Fundación Manantiales para conversar sobre la lucha contra el narcotráfico y cómo enfrentar las adicciones. Según relató la propia Bullrich, ambos países comparten la lucha contra este crimen organizado que “apuesta a que nos rindamos. Nosotros no nos rendimos. El futuro no se espera. Se defiende”.

En agenda, tiene previsto volver a viajar. Esta vez, a Chile. Será a fines de abril, también de forma informal. Alguien que la conoce asegura que José Antonio Kast, presidente del país trasandino, tiene un excelente vínculo con la exministra, pero no se espera que se encuentren mano a mano. Eso reavivaría los chispazos con Karina Milei, una relación que vive una tregua atada con alambres.

Los viajes de Bullrich, sostienen, son austeros. Diferente a los que puede planificar Manuel Adorni, que tira toda la carne al asador. En la Ciudad no se habla del jefe de Gabinete. Incluso en el propio círculo libertario despotrican contra el vocero presidencial y no hay intenciones de defenderlo. Su actitud petulante le sirvió para cosechar más enemigos que amigos y no parece haber muchos voluntarios para salir en su auxilio.

Después de su minigira fuera de la frontera argentina, se espera que Bullrich y el equipo ligado a la Ciudad hagan la caminata que planificaron el viernes de la semana pasada con la hermana del Presidente, legisladores nacionales y porteños. La intención es que a mediados de mayo, alrededor del día 8, recorran algún punto de la Capital Federal dando inicio, de manera informal, a un recorrido electoral camino al 2027.

Todavía no hubo una confirmación de candidaturas y Bullrich puede jugar distintos partidos, pero la tregua firmada con Karina pareció ubicarla en un lugar de privilegio para pensar en una competición por la CABA, un objetivo que la secretaria general de la Presidencia ya anticipó que perseguirán. Sin embargo, la exministra también puede integrar una fórmula presidencial, tanto a la cabeza como en el rol de vice. Esto la entusiasma.

Ese posible objetivo marida a la perfección con lo que tiene en agenda para después de la recorrida por la Ciudad: visitas al interior. Se espera que viaje a alguna provincia, adoptando un rol más federal. Su intención es recorrer y participar de todo acto y evento que sea posible, vidrieras nada despreciables si se tiene en cuenta que ya no tiene un rol de gestión que le sirva para promocionarse.

El año pasado, el rol de Bullrich fue importante en el armado para las elecciones. Hizo muchos contactos en su campaña presidencial y fue nexo con los radicales con peluca, así como con otros dirigentes provinciales. Su metodología en aquel entonces fue sencilla pero trabajosa: viajar a destino con tiempo, mantener reuniones, compartir cenas e incluso alguna que otra guitarreada. El balance le resultó positivo, le ganó a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de 2023.