La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de Misiones puso en marcha las obras de pavimentación de la Ruta Provincial 15. Los trabajos sobre la traza que conecta la intersección de la Ruta Provincial Costera 2 con la población de Colonia La Flor revisten un alto interés para la producción agraria de la región.

Las tareas fortalecerán el acceso desde las chacras hacia El Soberbio. Además, facilitará el vínculo con el resto de la red vial primaria del distrito. “En principio se hará un trabajo de base de 16 kilómetros, en los que se hará el relleno, con el ancho que corresponde, más todo lo que es alcantarillado de los parajes que conectan a la ruta, así que es un trabajo interesante“, detalló el intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, en diálogo con LT17.

La nueva ruta tendrá un impacto directo en la matriz económica de la localidad. La mejora de los accesos reducirá los costos logísticos, optimizará la salida de los productos locales y potenciará actividades como el turismo por la cercanía con los Saltos del Moconá.

¿Cómo será la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 15?

Con una inversión de $ 9.911.714.463, el proyecto contempla la ejecución de obra básica sobre 16 kilómetros, trabajos de drenaje y la pavimentación parcial de la Ruta Provincial 15, lo que permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad para vecinos que utilizan la vía.

Además, la intervención cumplirá un factor clave para el sector productivo. “La mayoría de la gente se dedica a la producción de tabaco y a la yerba también, así que será un incentivo para ellos contar con un buen camino para ellos“, repasó Leiva.

La iniciativa comenzó su etapa de diseño en enero. En ese momento, el presidente de la DPV, Nicolás Mazal Bazán, mantuvo una reunión con vecinos de Colonia La Flor donde recopiló planteos y dificultades cotidianas por parte de los productores respecto al estado del camino y la necesidad de una solución.

Luego de ese diálogo, Vialidad completó las etapas administrativas obligatorias. El proceso incluyó la licitación, la adjudicación, la firma del contrato y el acta de inicio. Los trabajos operativos en el terreno iniciaron a fines de febrero.

El diseño sobre la Ruta Provincial 15 contempla una obra hidráulica integral para asegurar la durabilidad del camino. Este aspecto será clave por las lluvias intensas y los suelos complejos de la región. La infraestructura busca resistir las condiciones climáticas propias de la zona selvática.