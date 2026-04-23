Milei recalculó su previsión de inflación y adelantó que irá por la reelección: "Va a decidir la gente"

Javier Milei modificó las metas inflacionarias que pronosticó para este año y afirmó que "va a empezar con cero". Además, el Presidente reiteró que se presentará para un nuevo mandato y ratificó que asistirá al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la semana que viene en el Congreso.

“La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero, yo lo aclaré. Esto es lo importante: cuando nosotros ganamos la elección en mayo del año pasado, se dio un ataque feroz contra la moneda. Cayó la demanda de dinero. Nunca en la historia hubo semejante ataque. Nosotros nos preparamos para lo peor. Hubo un riesgo kuka”, afirmó Milei en el canal de streaming Neura.

Según interpretó, ante estos factores “la economía se frenó” pero que existen indicios para pensar que habrá números positivos hacia el futuro. Mencionó “la recaudación de marzo, crédito y débitos” y afirmó: “La actividad dejó de caer, hay indicadores positivos".

En torno a las exenciones impositivas, Milei consideró que los beneficios del RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones), como la posibilidad de importar maquinaria usada y que permite “la amortización acelerada”.

También reiteró su intención de ir por la reelección en las elecciones presidenciales del 2027. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, afirmó

En otro tramo de la entrevista, Milei dio escasos detalles de su reunión con el magnate Peter Thiel, dueño de la empresa de Inteligencia Artificial aplicada a defensa Palantine, y señaló que el empresario alemán "es anarcocapitalista" y "él está interesado en ser presidente".

Reconoció que no hubo discusiones de inversiones pese a los trascendidos. “Preguntó qué estamos haciendo para sostener las bases del liberalismo si esté o no en la presidencia, ese fue el interés", sostuvo Milei, que también deslizó que Thiel tiene "intereses en el sector de agronegocios".

En ese contexto, el Presidente afirmó que Thiel le planteó el "impuesto a la riqueza" y lanzó: "La pregunta es si la envidia está bien o mal. Si nos ponemos de acuerdo que está mal, el primer problema es que tiene doble imposición: porque trabajó y lo acumula como riqueza. Es aberrante, porque le están gravando dos veces"

Y ejemplificó: "Imagínense que son super ricos porque tienen una empresa. Si no ustedes la ganaron sin subsidios, sin actos violentos ni barreras, si este dinero se la ganaron ofreciendo al prójimos con bienes de mejor calidad al mejor precio, ustedes son héroes, son benefactores sociales. El mismo impuesto a las ganancias es un castigo al éxito"

Por otra parte, Milei reiteró que asistirá al Congreso, cuando Adorni brinde su informe ante el Congreso, en el marco de las continuas revelaciones sobre su crecimiento patrimonial y denuncias de viajes sin declarar. "Manuel dará las respuestas que corresponda. Él está trabajando, la justicia está trabajando tranquila, así que, digamos, se está siguiendo todos los pasos, así que estamos muy tranquilos", afirmó el Jefe de Estado.

Con información de Noticias Argentinas