En marzo siguió la sangría de dólares y al  turismo y ahorro se sumó el giro de utilidades

La demanda de dólares se mantuvo constante en marzo, especialmente de las personas humanas que realizaron compras netas por 2.470 millones de dólares y de las empresas que demandaron otros 876 millones para el giro de utilidades y dividendo a sus casas matrices, aunque el resultado del mes fue solo un déficit de 88 millones de dólares en la cuenta corriente cambiaria por el aporte de divisas que significó la exportación de bienes.

El déficit de la cuenta corriente fue el mejor resultado de los últimos cinco meses, pero en la cuenta financiera cambiaria el déficit se disparó a 2.255 millones de dólares, después de mostrar cinco meses de superávit, presionado por los déficits del Sector Financiero por 1.742 millones; del Gobierno Nacional y BCRA por 1.044 millones, y de Otros Movimientos Netos , por 113 millones, compensados parcialmente por los ingresos netos del “Sector Privado No Financiero” por 643 millones.

El Balance Cambiario difundido en la tarde del viernes por el Banco Central pareció contradecir la presentación del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, que frente a inversores en Wall Street aseguró que se había desplomado por debajo de 1.000 millones de dólares la demanda de dólares de las personas humanas en marzo, considerando que se trataba de una señal de confianza. El BCRA informó que los 2.470 millones que compraron las personas humanas fueron sin fines específicos por U$S 1.897 millones y para pagos de Servicios y otros corrientes por U$S 491 millones.

“Cabe señalar que, de las compras de billetes sin fines específicos, se estima que unos 1.000 millones se destinaron a pagos de tarjetas, bienes y otros corrientes, 600 millones quedaron depositados en bancos locales y 100 millones que finalmente incrementaron la posición de activos externos”, describió.

Dólares divididos

El razonamiento de Werning es que los dólares que se usaron para el pago de compras vía el sistema de puerta a puerta, para viajes o compras directas en el exterior se debe separar de la que va directamente destinada a ahorro, aunque globalmente se trate de dólares que demandan para sus actividades privadas (ya sea ahorro o esparcimiento) los argentinos.

Las estadísticas sobre turismo mostraron que en marzo la estimación de gastos por viajes y pasajes fue de 780 millones mientras que ingresaron por esos conceptos 387 millones, dejando un déficit sólo en este rubro (es decir sin gastos extra de los turistas) de 393 millones, denominado como el “Déficit Scioli” por la cuenta que el secretario de Turismo de la administración de Javier Milei obligó a hacer al BCRA para disimular el déficit que genera el turismo de los argentinos en el exterior.

Las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de 1.321 millones de dólares en el mes, explicada principalmente por egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas por 876 millones.

El BCRA autorizó en abril del año pasado el acceso al mercado de cambios para realizar pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comenzaron en enero de 2025.

La entidad monetaria destacó que en marzo, el BCRA compró en el mercado de cambios 1.671 millones de dólares, mientras que los clientes y las entidades vendieron 1.130 millones y 487 millones, respectivamente. Por otro lado, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por 54 millones.

El “Sector Privado no Financiero fue vendedor neto de moneda extranjera en el mercado de cambios (USD 1.074 millones). Dentro de este grupo, los sectores “Oleaginosas y Cereales” (ventas netas por USD 2.166 millones) y el “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales” (ventas netas por USD 1.222 millones) fueron los principales oferentes netos de moneda extranjera.

Las reservas internacionales del BCRA disminuyeron 3.514 millones en marzo, finalizando el mes en un nivel de U$S 42.052 millones, por la caída de las tenencias en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por 2.669 millones, por la disminución de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas, por 1.189 millones, por la cancelación neta de capital e intereses a organismos internacionales por 1.108 millones y de BOPREAL por 1.005 millones.

Estos movimientos fueron parcialmente compensados por las compras de moneda extranjera en el mercado de cambios por parte del BCRA por 1.671 millones y los ingresos por nuevas emisiones del Gobierno Nacional en el mercado local por 662 millones.