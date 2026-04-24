La alianza mundial de la OMS ha distribuido 100 millones de dosis de vacunas infantiles desde 2023

Desde 2023 se han administrado más de 100 millones de dosis de vacunas a 18,3 millones de niños en todo el mundo, en el marco de una campaña mundial destinada a revertir el descenso de la vacunación infantil provocado por la pandemia, según informaron el jueves la Organización Mundial de la Salud y la alianza para las vacunas Gavi.
Las organizaciones habían puesto en marcha "The Big Catch-Up" durante la Semana Mundial de la Vacunación en 2023. La iniciativa, centrada en niños de entre 1 y 5 años y que abarcó 36 países, concluyó en marzo de este año.
Alrededor de 12,3 millones de niños que anteriormente no habían recibido ninguna dosis y nunca se habían vacunado fueron inmunizados contra enfermedades como la difteria y la poliomielitis, según informaron las agencias. Aproximadamente 15 millones de niños no habían recibido la vacuna contra el sarampión antes de la campaña.
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Aunque aún se están recopilando los datos definitivos, la iniciativa mundial va por buen camino para cumplir su objetivo de llegar al menos a 21 millones de niños sin vacunar o con vacunación incompleta, según las agencias.
Esta campaña se produce en un momento en el que algunos patrocinadores tradicionales, como Estados Unidos, están reduciendo su ayuda, a pesar de que millones de bebés siguen sin recibir la vacunación rutinaria cada año, lo que los deja vulnerables a enfermedades prevenibles como el sarampión, la difteria y la poliomielitis.
Ephrem Lemango, jefe de Inmunización de UNICEF, afirmó que los recientes recortes drásticos en la financiación de la salud mundial han "afectado gravemente a la prestación de servicios de inmunización" y podrían "revertir los avances conseguidos con tanto esfuerzo".
El año pasado, el secretario de Salud de Estados Unidos y escéptico de larga data respecto a las vacunas, Robert F. Kennedy Jr., recortó el apoyo financiero a Gavi, un grupo que ayuda a comprar vacunas para los países más pobres del mundo. Afirmó que el grupo ignora las cuestiones de seguridad relacionadas con las vacunas que proporciona.
Alrededor de 14,5 millones de niños no recibieron las vacunas básicas en 2023, y los países en medio de conflictos globales sufrieron algunos de los retrocesos más graves.
Con información de Reuters