La Línea D de subte extiende su horario: qué día y hasta qué hora

Confirmado la Línea D de subte extiende su horario: qué día y hasta que hora.

La Línea D del Subte de Buenos Aires extenderá su horario durante el día sábado por el partido entre River Plate y Aldosivi. De esta manera, este 25 de abril los usuarios podrán viajar en un horario fuera de lo habitual, con el objetivo de facilitar la desconcentración del público una vez finalizado el encuentro y, al mismo tiempo, fomentar el uso del transporte público en eventos de gran convocatoria.

La medida se enmarca dentro de una política que busca mejorar la circulación en la ciudad durante espectáculos masivos, evitando la saturación del tránsito y ofreciendo una alternativa segura y accesible para quienes asistan al estadio o se movilicen por la zona en ese horario.

Hasta qué hora funcionará la Línea D el sábado 25 de abril

Este sábado 25 de abril, la Línea D funcionará con horario extendido por el partido de River Plate vs. Aldosivi. Las formaciones continuarán saliendo hasta la 1:00 h únicamente desde la estación Congreso de Tucumán, cabecera de la línea, lo que permitirá a los pasajeros regresar desde distintos puntos estratégicos de la traza.

Solo se podrá descender en algunas estaciones de la Línea D durante el horario extendido.

En este esquema especial, los usuarios podrán descender en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio, que fueron seleccionadas por su conectividad con otros medios de transporte y su cercanía con zonas de alta circulación nocturna. Es importante tener en cuenta que no todas las estaciones estarán habilitadas para el descenso, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.

La Línea B también extiende su horario

Por su parte, la Línea B del Subte de Buenos Aires mantendrá su esquema habitual de horarios extendidos durante el fin de semana. Como ocurre todos los viernes y sábados desde hace tiempo, el último tren desde la estación Juan Manuel de Rosas saldrá a la 1:00, mientras que el último servicio desde Leandro N. Alem partirá a la 1:30.

En estos servicios nocturnos, los pasajeros podrán descender únicamente en las estaciones Juan Manuel de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. Esta modalidad, que ya se encuentra consolidada, apunta a acompañar la vida nocturna porteña y brindar más opciones de movilidad durante la madrugada.