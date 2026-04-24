Buscan cambiar el nombre de una estación de la Línea B: ¿cómo se llamará y por qué?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) cambiará el nombre de la estación Uruguay de la Línea B de subterráneo. La modificación, aprobada por la Legislatura porteña con 52 votos a favor, deberá ser ratificada en segunda lectura para convertirse en ley.

La alteración responderá a una iniciativa privada propuesta por la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales (AADET). “En las inmediaciones de la estación Uruguay se concentra el mayor número de salas teatrales y espacios de producción de espectáculos de todo el país, lo cual justifica sobradamente la decisión de vincular la nomenclatura de esta estación con el perfil cultural del área”, explicaron desde la entidad.

¿Cómo se llamará la estación Uruguay de la Línea B?

La iniciativa impulsada por labusca agregar la palabra “Teatro” a la nomenclatura actual.

La estación fue reabierta en febrero pasado, tras cinco meses de clausura temporal por trabajos de puesta en valor que incluyeron la incorporación de elementos alusivos a las salas ubicadas en sus inmediaciones, tales como telones, butacas, luminarias tipo marquesina y candilejas. Estas intervenciones fueron posibles gracias a un convenio con la propia entidad.

Según repasó el portal EnElSubte.com, las estaciones de la Línea B, a diferencia de la mayoría de las históricas de la red, no son Monumento Histórico Nacional (MHN) y perdieron casi todas sus características patrimoniales debido a las obras de “modernización” emprendidas por la entonces concesionaria Metrovías en la década del 90.

“Una de las pocas estaciones que incluyó la recuperación de elementos originales es Malabia, que fue reabierta días atrás y cuyos trabajos incluyeron la recuperación de azulejos y guardas, así como la restauración de los carteles que indican el antiguo nombre de la estación Canning”, sumó el sitio.

En los últimos dos años se presentaron al menos tres propuestas para cambiar el nombre de la estación: además de la iniciativa de la AADET, una buscó renombrarla como “Uruguay – Carmen Argibay”, en referencia a la exministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; otra proponía la denominación “Uruguay – Julio César Strassera”, en homenaje al fiscal del Juicio a las Juntas, y una tercera impulsaba el cambio a “Uruguay – Aníbal Troilo”, en referencia al afamado bandoneonista.